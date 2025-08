Cristi Borcea nu va merge la Dinamo - FCSB. Ce l-ar face să se întoarcă pe stadion: "Nu mai am motivație" - Antena Sport

“Nu v-am spus că sunt plecat în Grecia? Nu aș fi mers dacă nu eram plecat. Nu mai merg pe stadion. Nu mai am motivație. Campionatul este foarte slab.

Omul de afaceri a dezvăluit că nu mai are motivaţia necesară pentru a susţine echipa de pe stadion. Borcea a dezvăluit că s-ar întoarce alături de echipă dacă Dinamo va avea o nouă arenă.

Am spus când se va face stadionul. Am fost la meciul de baraj cu FC Argeș. De atunci nu am mai fost”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.

Cristi Borcea s-a dezlănţuit înainte de Dinamo – FCSB. Fostul patron al “câinilor” l-a taxat pe Andrei Nicolescu pentru strategia pe care o are la formaţia din Ştefan cel Mare.

“Au pierdut 4 jucători foarte importanți și nu au adus nimic ca să le ridice nivelul. Așa vede el (n.r. Andrei Nicolescu) și până acum trebuie să îi dăm credit.