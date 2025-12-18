Ce sumă fabuloasă a investit Mihai Rotaru în transferuri în acest sezon: "Atenție! Numai în această vară" - Antena Sport

Universitatea Craiova este surpriza plăcută a actualiei ediţii de campionat din Liga 1. Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani şi a făcut o serie de transferuri importante. Suma este una fabuloasă şi poate concura cu investiţia făcută şi de Gigi Becali, la FCSB.

Numai în transferuri, Universitatea Craiova a investit 4 milioane de euro în această vară. Anunţul a fost făcut de Ionuț Stroe, care l-a dat ca exeplu pe patron, în cazul Legii Novak, care ar urma să limiteze numărul străinilor la echipele de club, şi care a fost contestată la CCR de Nicuşor Dan.

„Am vorbit cu marii investitori din România din lumea sportului. Oameni ca Mihai Rotaru. Atenție: numai în această vară, dânsul a investit peste 4 milioane de euro în transferurile de jucători! De ce a făcut așa ceva? Ca să-și crească nivelul de competitivitate în sport. Ca să meargă cu echipa Craiovei în cupele europene, să facă performanță, să facă imagine acestei țări, ca să-și ducă echipa la un nivel mult superior celui de anul trecut. Ei bine, dacă tu transmiți un mesaj toxic unui asemenea investitor, că n-are voie să joace cu jucătorii pe care i-a transferat, sau că statul impune ca pe unii să-i țină pe bară și pe alții să-i bage pe teren, atunci afectezi, cu siguranță, competitivitatea echipelor românești! Degeaba încerci să îmbunătățești valorea loturilor din România, dacă vine statul și îți spune că n-ai voie să-i bagi pe unii în teren. E cel mai descurajator mesaj pentru toți oamenii care investesc în sportul românesc!“, a spus Ionuț Stroe pentru sport.ro.