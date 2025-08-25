Cristi Borcea, verdict dur pentru Dinamo după primele etape ale noului sezon: "Nu cred că prind cupele europene" - Antena Sport

Cristi Borcea a vorbit despre situația lui Dinamo, după primele etape ale noului sezon. Fostul patron al „câinilor” a venit cu un verdict dur pentru echipa lui Zeljko Kopic.

După 7 meciuri disputate în noua stagiune de Liga 1, „câinii” au adunat 12 puncte. Până în momentul de față, Dinamo a înregistrat 3 victorii, 3 rezultate de egalitate și o înfrângere.

Cristi Borcea a venit cu un verdict dur pentru Dinamo

“Leonidas” nu crede însă că Dinamo poate prinde un loc care asigură participarea în preliminariile unei cupe europene. În opinnia lui Cristi Borcea, echipa lui Zeljko Kopic se va clasa între locul 5 și 7, la finalul sezonului.

Acesta și-a argumentat opinia și a spus că Dinamo nu poate obține o poziție superioară în clasament, având în vedere că în lotul lui Zeljko Kopic au ajuns mulți jucători tineri, în perioada de mercato din vară.

“Pe Dinamo, acum când vorbim noi, o văd între locul 5 și locul 7, nu cred că prind cupele europene. Și ei sunt conștienți. Depinde de politică. Au pe cei de le Renovatio în spate care sunt foarte serioși și foarte potenți. Depinde de politica lor, ce au vorbit.