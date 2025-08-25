Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Borcea, verdict dur pentru Dinamo după primele etape ale noului sezon: "Nu cred că prind cupele europene" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Borcea, verdict dur pentru Dinamo după primele etape ale noului sezon: “Nu cred că prind cupele europene”

Cristi Borcea, verdict dur pentru Dinamo după primele etape ale noului sezon: “Nu cred că prind cupele europene”

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 16:43

Comentarii
Cristi Borcea, verdict dur pentru Dinamo după primele etape ale noului sezon: Nu cred că prind cupele europene

Antena Sport

Cristi Borcea a vorbit despre situația lui Dinamo, după primele etape ale noului sezon. Fostul patron al „câinilor” a venit cu un verdict dur pentru echipa lui Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 7 meciuri disputate în noua stagiune de Liga 1, „câinii” au adunat 12 puncte. Până în momentul de față, Dinamo a înregistrat 3 victorii, 3 rezultate de egalitate și o înfrângere.

Cristi Borcea a venit cu un verdict dur pentru Dinamo

“Leonidas” nu crede însă că Dinamo poate prinde un loc care asigură participarea în preliminariile unei cupe europene. În opinnia lui Cristi Borcea, echipa lui Zeljko Kopic se va clasa între locul 5 și 7, la finalul sezonului.

Acesta și-a argumentat opinia și a spus că Dinamo nu poate obține o poziție superioară în clasament, având în vedere că în lotul lui Zeljko Kopic au ajuns mulți jucători tineri, în perioada de mercato din vară.

“Pe Dinamo, acum când vorbim noi, o văd între locul 5 și locul 7, nu cred că prind cupele europene. Și ei sunt conștienți. Depinde de politică. Au pe cei de le Renovatio în spate care sunt foarte serioși și foarte potenți. Depinde de politica lor, ce au vorbit.

Reclamă
Reclamă

Au luat numai tineri și au pierdut patru fotbaliști cu experiență mare… nu poți să progresezi. Cei tineri nu pot să crească decât dacă au jucători cu experiență în jurul lor. Asta spun, trebuie un mijlocaș și un vârf de atac, să poată să crească și ceilalți”, a spus Cristi Borcea, la prosport.ro.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Hermannstadt, din etapa a 8-a a sezonului de Liga 1. Duelul „câinilor” va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro, pe 30 august, de la ora 21:30.

Cristi Borcea a anunţat cine câştigă titlul în Liga 1, în acest sezon. E rivala lui Gigi Becali

Cristi Borcea a fost marele rival al lui Gigi Becali, când cei doi le conduceau pe Steaua şi Dinamo, cele mai mari forţe ale fotbalului românesc.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Reclamă

Retras din fenomen, cel care a fost oficial al lui Dinamo timp de 17 ani a dat verdictul atunci când a fost întrebat de favorita la câştigarea titlului din Liga 1, în acest sezon. “Leonidas” merge pe mâna Universităţii Craiova, cea care e deja la 14 puncte în faţa campioanei en-titre, după doar 7 etape disputate.

“Eu zic că Universitatea va lua campionatul anul ăsta. Are și antrenor bun și în iarna o să ia doi, trei jucători care-i trebuie lui Mirel. Rotaru i-a dat mână liberă lui Rădoi și eu cred că ei vor fi campioni.

Asta e părerea mea… dacă este lăsat Mirel. Nu o spun acum, am făcut-o de acum două luni. Vor avea sincope, dar antrenorul, în timp, le va regla. Are o șansă foarte mare. Cel mai important este Rotaru, că poate să bage bani și ține să ia ce jucători dorește, dă contracte.

Și el, de patru-cinci ani, bagă constant bani. Nu există om în fotbal și nu a existat om în fotbal să câștige! Asta trebuie să stabilim, nu ce filme aveați voi în cap… că există să câștigi în fotbal. Ăla a luat, ăla nu știu ce… nu, nu există”, a spus Borcea, potrivit sursei citate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
17:18
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august
17:17
Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: “Aș face tot posibilul!”
17:10
EXCLUSIVAmalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!
16:55
Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul
16:46
EXCLUSIVIrina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: “E un vis împlinit, nesperat”
16:00
VIDEOEstrela – Alverca LIVE VIDEO (22:15) Ianis Stoica încheie etapa din Liga Portugal
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 5 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”