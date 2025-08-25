Cristi Borcea a anunţat cine câştigă titlul în Liga 1, în acest sezon. E rivala lui Gigi Becali - Antena Sport

Cristi Borcea a fost marele rival al lui Gigi Becali, când cei doi le conduceau pe Steaua şi Dinamo, cele mai mari forţe ale fotbalului românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Retras din fenomen, cel care a fost oficial al lui Dinamo timp de 17 ani a dat verdictul atunci când a fost întrebat de favorita la câştigarea titlului din Liga 1, în acest sezon. “Leonidas” merge pe mâna Universităţii Craiova, cea care e deja la 14 puncte în faţa campioanei en-titre, după doar 7 etape disputate.

Cristi Borcea a anunţat cine câştigă titlul în Liga 1

“Eu zic că Universitatea va lua campionatul anul ăsta. Are și antrenor bun și în iarna o să ia doi, trei jucători care-i trebuie lui Mirel. Rotaru i-a dat mână liberă lui Rădoi și eu cred că ei vor fi campioni.

Asta e părerea mea… dacă este lăsat Mirel. Nu o spun acum, am făcut-o de acum două luni. Vor avea sincope, dar antrenorul, în timp, le va regla. Are o șansă foarte mare. Cel mai important este Rotaru, că poate să bage bani și ține să ia ce jucători dorește, dă contracte.

Și el, de patru-cinci ani, bagă constant bani. Nu există om în fotbal și nu a existat om în fotbal să câștige! Asta trebuie să stabilim, nu ce filme aveați voi în cap… că există să câștigi în fotbal. Ăla a luat, ăla nu știu ce… nu, nu există”, a spus Borcea, citat de prosport.ro.