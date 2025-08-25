Cristi Borcea a anunţat cine câştigă titlul în Liga 1, în acest sezon. E rivala lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Borcea a anunţat cine câştigă titlul în Liga 1, în acest sezon. E rivala lui Gigi Becali

Publicat: 25 august 2025, 14:49

Cristi Borcea, în timpul unui meci - Sport Pictures

Cristi Borcea a fost marele rival al lui Gigi Becali, când cei doi le conduceau pe Steaua şi Dinamo, cele mai mari forţe ale fotbalului românesc.

Retras din fenomen, cel care a fost oficial al lui Dinamo timp de 17 ani a dat verdictul atunci când a fost întrebat de favorita la câştigarea titlului din Liga 1, în acest sezon. “Leonidas” merge pe mâna Universităţii Craiova, cea care e deja la 14 puncte în faţa campioanei en-titre, după doar 7 etape disputate.

Cristi Borcea a anunţat cine câştigă titlul în Liga 1

“Eu zic că Universitatea va lua campionatul anul ăsta. Are și antrenor bun și în iarna o să ia doi, trei jucători care-i trebuie lui Mirel. Rotaru i-a dat mână liberă lui Rădoi și eu cred că ei vor fi campioni.

Asta e părerea mea… dacă este lăsat Mirel. Nu o spun acum, am făcut-o de acum două luni. Vor avea sincope, dar antrenorul, în timp, le va regla. Are o șansă foarte mare. Cel mai important este Rotaru, că poate să bage bani și ține să ia ce jucători dorește, dă contracte.

Și el, de patru-cinci ani, bagă constant bani. Nu există om în fotbal și nu a existat om în fotbal să câștige! Asta trebuie să stabilim, nu ce filme aveați voi în cap… că există să câștigi în fotbal. Ăla a luat, ăla nu știu ce… nu, nu există”, a spus Borcea, citat de prosport.ro.

Cristi Borcea s-a aflat în conducerea clubului din Ştefan cel Mare în perioada 1995 – 2012. El a declarat, în mai multe rânduri, că Dinamo a fost “marea lui dragoste”. Borcea a câştigat alături de “câinii roşii” patru titluri (2000, 2002, 2004, 2007), șase Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012) și două Supercupe ale României (2005, 2012).

