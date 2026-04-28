Cristi Manea, uluit de ce a putut să spună Daniel Paraschiv: “Nu ştiu de ce s-a ajuns în situaţia asta”

Cristi Manea a vorbit pentru prima oară despre declaraţiile făcute de Daniel Paraschiv la finalul meciului dintre Dinamo şi Rapid, câştigat de “câinii roşii” cu 3-1. După primele şase etape din play-off, echipa din Giuleşti a obţinut doar patru puncte şi şi-a luat adio de la titlu.

Tensiunea din vestiarul Rapidului este evidentă, iar declaraţiile lui Daniel Paraschiv nu au ajutat deloc. După meci, el a spus că Rapid este cea mai slabă echipă din play-off atunci când vine vorba despre grup. Paraschiv a fost criticat pentru declaraţiile sale de mai multă lume din fotbalul românesc, inclusiv de Ioan Andone.

Cristi Manea l-a contrazis pe Daniel Paraschiv: “Nu sunt de acord cu ce spune el. Mi se pare că suntem toţi bine”

Cristi Manea nu înţelege de ce Rapid a ajuns într-o asemenea situaţie şi nu înţelege de ce Daniel Paraschiv a ajuns să declare astfel de lucruri:

“A zis că suntem cel mai slab grup din primele 6? Adică noi, jucătorii? Eu nu cred! Mi se pare că suntem toți bine, atât străinii, cât și românii.

Am ieșit cu toții împreună la o masă, nu sunt de acord cu ce spune el. Ok, declarațiile au venit după ce am pierdut un meci, când supărarea e mare, la cald. Eu zic că suntem un grup destul de unit.