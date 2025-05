Cristi Săpunaru şi-a anunţat retragerea de la Rapid. Mesaj cu lacrimi în ochi: "Nu va fi un adio, ci un nou început" - Antena Sport

„Vă salut! Eram doar un copil când am călcat în tribunele Giuleştiului pentru prima dată. Şi m-am îndrăgostit de această echipă. În 2006, după ani la rând în care visam să pot să îmbrac tricoul Rapidului, visul a devenit realitate şi am ajuns să îmbrac tricoul Rapidului pentru prima oară. Toţi aceşti ani pe care i-am petrecut la Rapid au fost o onoare pentru mine şi cred că din dragoste pentru acest club aş fi fost în stare să fac orice.

Am avut norocul să joc în campionate destul de puternice. Am avut noroc să fiu jucătorul echipei naţionale, să port banderola de căpitan. Dar, ştiţi cum e, în viaţă toate au un final. Meciul cu CFR Cluj va fi ultimul meu meci ca şi jucător al Rapidului pe Giuleşti. Este un meci greu pentru mine, dar nu o să-l consider ca un adio. O să îl consider ca un nou început şi vă rog să rămâneţi aceiaşi suporteri ai Rapidului cum aţi fost întotdeauna. Hai, Rapid!”, a transmis Cristi Săpunaru, pe contul oficial al Rapidului.

Cristi Săpunaru va pune astfel capăt unei cariere remarcabile. Acesta a evoluat, de-a lungul timpului, la FC Naţional, Rapid, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra, Kayserispor şi Denizlispor. Fundaşul s-a întors la formaţia de sub Grant în vara lui 2021.

Săpunaru are în palmares un trofeu Europa League, câştigat alături de Porto în 2011. Totodată, alături de formaţia lusitană a mai cucerit trei titluri, două Cupe şi două Supercupe. Alături de Rapid, „Săpun” a câştigat o Cupă a României în 2007, şi o Supercupă, un an mai târziu.