Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine"

Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine"

Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine”

Daniel Işvanca Publicat: 6 februarie 2026, 18:04

Comentarii
Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: A arătat foarte bine”

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

CFR Cluj – Universitatea este unul dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1, ambele jucând pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regulat.

Cristiano Bergodi a vorbit la conferința de presă despre principalul pericol al rivalei locale, care i-a pierdut în această iarnă pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu.

Cristiano Bergodi știe care este principalul pericol de la CFR

Universitatea Cluj are un parcurs excelent de când a fost instalat Cristiano Bergodi pe bancă, la fel cum este și situația CFR-ului de la sosirea lui Daniel Pancu.

Cele două se vor întâlni în meci direct sâmbătă seară în Gruia, iar tehnicianul „șepcilor roșii” a precizat care este jucătorul de care se teme cel mai mult din tabăra gazdelor.

„Nu mă surprinde CFR Cluj! A venit acolo un antrenor foarte bun, tânăr! Pe Daniel îl cunosc foarte bine, l-am avut într-o perioadă probabil nefastă la Rapid și era la sfârșitul carierei. Mi-ar fi plăcut să-l antrenez când era în cariera lui, adică în momentul cel mai bun! Știe fotbal și nu mă surprinde.

Au o structură bună. Nu vreau să vă spun acum statistici pentru a arăta că știu ce echipă au ei sau câte goluri au dat. Dar uneori așa se face pentru a arăta că unul știe că a studiat. Noi știm că e o echipă foarte bună. Sunt jucători pe care-i și cunosc.

Trei jucători foarte buni în față, mijlocași puternici cu experiență, linia defensivă foarte bună… Surpriza e acest Alibek, care a arătat foarte bine! Cum a intrat s-a adaptat imediat la acest campionat. Foarte bun”, a declarat Cristiano Bergodi.

Comentarii


Citește și:
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia
