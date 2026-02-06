Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine” - Antena Sport

CFR Cluj – Universitatea este unul dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1, ambele jucând pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi a vorbit la conferința de presă despre principalul pericol al rivalei locale, care i-a pierdut în această iarnă pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu.

Cristiano Bergodi știe care este principalul pericol de la CFR

Universitatea Cluj are un parcurs excelent de când a fost instalat Cristiano Bergodi pe bancă, la fel cum este și situația CFR-ului de la sosirea lui Daniel Pancu.

Cele două se vor întâlni în meci direct sâmbătă seară în Gruia, iar tehnicianul „șepcilor roșii” a precizat care este jucătorul de care se teme cel mai mult din tabăra gazdelor.

„Nu mă surprinde CFR Cluj! A venit acolo un antrenor foarte bun, tânăr! Pe Daniel îl cunosc foarte bine, l-am avut într-o perioadă probabil nefastă la Rapid și era la sfârșitul carierei. Mi-ar fi plăcut să-l antrenez când era în cariera lui, adică în momentul cel mai bun! Știe fotbal și nu mă surprinde.