Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. "E singura..." Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. "E singura..." Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru

Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. "E singura…" Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru

Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. “E singura…” Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru

Radu Constantin Publicat: 13 noiembrie 2025, 18:44

Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. E singura… Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru

COLAJ: Hepta și Profimedia

Mihai Rotaru plânge şi acum despărţirea de Mirel Rădoi. El crede că dacă tehnicianul rămânea la echipă, şansele să câştige campionatul erau foarte mari. Totodată, patronul crede că singura echipă pe care Mirel Rădoi o va mai antrena în România este tot Universitatea Craiova!

„La sfârșit, când Mirel a decis să plece, pot să zic că am plâns unul pe umerii celuilalt. Am încercat să-l facem să se simtă confortabil. Putem să spunem că nu e în regulă să pleci în momentul ăsta, când Universitatea Craiova are toate șansele să reușească cu tine. Toată lumea i-a zis să nu plece.

Am făcut două meciuri extraordinare și unul prost, dar, din păcate, Mirel, îl știți foarte bine, când decide ceva, nu i-o mai scoți din cap”, a spus Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru crede că revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB este imposibilă, iar Craiova este singura variantă.

“În România, toate porțile erau închise. Unde putea antrena? La Craiova, FCSB, Dinamo, Rapid sau CFR. La FCSB pică din start, compatibilitate zero. Este anti-dinamovist, la Rapid știți foarte bine scandările împotriva lui Mirel. În acest moment, nu există decât o singură echipă unde Rădoi putea lucra în România: la Universitatea Craiova. Poarta de la Craiova va fi deschisă întotdeauna pentru Mirel Rădoi. Aici este vorba de o relație aparte. Mirel Rădoi, dincolo de faptul că eu cred că este cel mai bun antrenor român, iubește această echipa. I-am și spus lui Mirel pe aeroport când plecam de la Viena că vreau să plec câteva zile în vacanță: «Te rog, nu-mi face o surpriză». A început să râdă și, după, mi-a făcut surpriza, n-am mai putut să plec. Noi l-am sprijinit cu totul, ne era teamă de o eventuală plecare, nu ne-am dorit așa ceva”, a declarat Mihai Rotaru, pentru digisport.ro.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!