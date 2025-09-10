Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu cine a putut discuta Gigi Becali despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: "Te comporți ca un mafiot" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cu cine a putut discuta Gigi Becali despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: “Te comporți ca un mafiot”

Cu cine a putut discuta Gigi Becali despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: “Te comporți ca un mafiot”

Publicat: 10 septembrie 2025, 17:00

Comentarii
Cu cine a putut discuta Gigi Becali despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: Te comporți ca un mafiot

Hepta

Gigi Becali a dezvăluit cu cine a discutat despre transferul lui Mario Tudose la FCSB. Patronul a vorbit despre mutarea care, în cele din urmă, a picat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a făcut noi dezvăluiri despre transferul pe care a încercat să îl realizeze în finalul perioadei de mercato. Omul de afaceri a spus că a discutat cu primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pentru a încerca să facă transferul.

Gigi Becali a discutat cu primarul din Pitești despre transferul lui Mario Tudose

De amintit este faptul că Gigi Becali a spus, în trecut, că edilul este „mafiot”, pentru că s-ar fi opus transferului lui Mario Tudose la FCSB.

Totuși, patronul campioanei a spus că s-a împăcat cu Cristian Gentea, chiar dacă transferul nu s-a realizat.

„Am vorbit cu primarul. I-a dat lui Teia un mesaj, că îl cunoaște, și Teia mi-a dat mesajul. Și am vorbit cu el. E un om de treabă. I-am zis ‘Domne, iartă-mă. Nu am zis că ești mafiot. Te comporți ca un mafiot’. Dar eu am zis astea având niște informații greșite. Că vezi doamne el face tot, dar nu era așa. Nici pe tema asta nu vreau să vorbesc. M-am împăcat cu Dani Coman și vreau să mai vorbesc.

Reclamă
Reclamă

Eu credeam că face el, dar el nu știa nimic. El mi-a zis ‘Domne, dacă mie îmi spuneai, era făcută’. Și după mi-a zis ‘Hai să o facem acum’. I-am zis ‘nu putem să ne facem acum, că ne facem de râs. După ce ne-am certat, ce facem acum? O să zică lumea că suntem măscărici. Azi se ceartă, mâine fac. Nu mai putem. Hai să vedem în iarnă dacă e ceva’.

Dar m-am înțeles cu el, am vorbit cu omul. I-am zis ‘Iartă-mă! Ce judecată? Și dacă mă dădea în judecată ce se întâmpla?’”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Observator
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
18:07
Laurențiu Reghecampf, prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman! Ce a reușit echipa românului
18:05
Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: “La calități ne asemănăm”
18:02
Mircea Lucescu a confirmat întâlnirea cu FRF pentru viitorul lui! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner
17:36
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie
17:35
CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: “Bine ai venit!”
17:30
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 4 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 5 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 6 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic