Cu cine a putut discuta Gigi Becali despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: "Te comporți ca un mafiot" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cu cine a discutat despre transferul lui Mario Tudose la FCSB. Patronul a vorbit despre mutarea care, în cele din urmă, a picat.
Becali a făcut noi dezvăluiri despre transferul pe care a încercat să îl realizeze în finalul perioadei de mercato. Omul de afaceri a spus că a discutat cu primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pentru a încerca să facă transferul.
Gigi Becali a discutat cu primarul din Pitești despre transferul lui Mario Tudose
De amintit este faptul că Gigi Becali a spus, în trecut, că edilul este „mafiot”, pentru că s-ar fi opus transferului lui Mario Tudose la FCSB.
Totuși, patronul campioanei a spus că s-a împăcat cu Cristian Gentea, chiar dacă transferul nu s-a realizat.
„Am vorbit cu primarul. I-a dat lui Teia un mesaj, că îl cunoaște, și Teia mi-a dat mesajul. Și am vorbit cu el. E un om de treabă. I-am zis ‘Domne, iartă-mă. Nu am zis că ești mafiot. Te comporți ca un mafiot’. Dar eu am zis astea având niște informații greșite. Că vezi doamne el face tot, dar nu era așa. Nici pe tema asta nu vreau să vorbesc. M-am împăcat cu Dani Coman și vreau să mai vorbesc.
Eu credeam că face el, dar el nu știa nimic. El mi-a zis ‘Domne, dacă mie îmi spuneai, era făcută’. Și după mi-a zis ‘Hai să o facem acum’. I-am zis ‘nu putem să ne facem acum, că ne facem de râs. După ce ne-am certat, ce facem acum? O să zică lumea că suntem măscărici. Azi se ceartă, mâine fac. Nu mai putem. Hai să vedem în iarnă dacă e ceva’.
Dar m-am înțeles cu el, am vorbit cu omul. I-am zis ‘Iartă-mă! Ce judecată? Și dacă mă dădea în judecată ce se întâmpla?’”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.
