Cristi Chivu, dat de gol de Fabrizio Romano: "A fost implicat și și-a dat acordul" - Antena Sport

Cristi Chivu, dat de gol de Fabrizio Romano: "A fost implicat și și-a dat acordul"

Cristi Chivu, dat de gol de Fabrizio Romano: "A fost implicat și și-a dat acordul"

Cristi Chivu, dat de gol de Fabrizio Romano: “A fost implicat și și-a dat acordul”

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 23:24

Cristi Chivu, dat de gol de Fabrizio Romano: A fost implicat și și-a dat acordul

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a postat un videoclip pe canalul său de YouTube în cadrul căruia a analizat cele mai noi vești în materie de transferuri de iarnă. Pe lista italianului a apărut și “telenovela” în care este implicat Joao Cancelo, jucător care este pe lista lui Inter și despre care Cristi Chivu nu a vrut să discute.

Joao Cancelo e ca și plecat de la Al-Hilal în această iarnă, însă rămâne de văzut unde va ajunge fundașul dreapta portughez. Jurnaliștii italieni au scris că Inter și-l dorește pe fostul ei fotbalist și că ar fi dispusă și să dea la schimb pe cineva la formația lui Simone Inzaghi, însă Chivu a evitat elegant subiectul la conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna din campionat.

Cristi Chivu și-ar fi dat și el “ok-ul” pentru Cancelo

Antrenorul român nu a discutat deloc despre Cancelo și a preferat să se axeze pe jucătorii pe care îi are deja în lot. Fabrizio Romano este de părere însă că în spatele răspunsului diplomat al lui Chivu se ascunde altceva.

Potrivit italianului, tehnicianul “nerazzurrilor” a fost și el implicat în povestea aducerii lui Cancelo la Inter și că și-a dat inclusiv “ok-ul” pentru eventuala sa venire la echipă.

Chivu nu a vrut să comenteze, dar vă asigur că, în spatele cortinei, Chivu a fost implicat în operațiunea pentru Cancelo și și-a dat acordul dintr-un punct de vedere tehnic“, a spus Fabrizio Romano pe canalul său de YouTube, potrivit fcinter1908.it.

Romano a adăugat că momentan Cancelo așteaptă mai degrabă o ofertă din partea Barcelonei și abia dacă formația blaugrana nu va avansa în discuții, atunci va decide să vină înapoi în Serie A.

