Dan Petrescu, discurs ferm după ce CFR Cluj a remizat dramatic cu Sepsi: "Avem probleme cu norocul! E prea puţin pentru noi!" - Antena Sport

Dan Petrescu a avut un discurs ferm, după ce CFR Cluj a remizat dramatic cu Sepsi, scor 3-3. Antrenorul clujenilor a transmis că echipa sa a prestat un joc foarte bun, iar rezultatul a fost corect, ţinând cont de faptul că ardelenii au egalat în prelungiri.

CFR Cluj a ratat şansa de a urca pe locul secund. Sepsi a condus cu 3-1 în Gruia, însă formaţia lui Dan Petrescu a reuşit să egaleze, după golul marcat de Postolachi în prelungiri.

Dan Petrescu, discurs ferm după ce CFR Cluj a remizat dramatic cu Sepsi

Dan Petrescu a dezvăluit că jucătorii erau speriaţi la pauza partidei, însă le-a transmis că trebuie să aibă încredere că pot întoarce soarta partidei. „Bursucul” s-a declarat convins de faptul că echipa sa ar fi putut obţine cele trei puncte, dacă mai erau cinci minute de joc.

Totodată, Petrescu a transmis clar că echipa sa se luptă pentru un loc în play-off, campionatul fiind foarte strâns. Acesta a subliniat faptul că jucătorii săi ar trebui să primească mai multă încredere, mărturisind că îi este dificil să-i înlocuiască pe cei plecaţi în vară.

„În prima repriză, am jucat foarte bine. Avem probleme cu norocul, primul şut pe poartă, foarte uşor, gol. La pauză jucătorii erau cam speriaţi, le-am zis să se concentreze, că am jucat bine. Schimbările au fost bune, am marcat imediat. Am ratat foartte multe ocazii la faze fixe- Toate golurile au fost marcate de foşti jucători de la CFR Cluj, au fost motivaţi. Avem cele mai multe goluri marcate, voiam să fim mai sus, dar ne batem pentru un loc de play-off, atitudinea juătorilor a fost perfectă.