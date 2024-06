Dan Petrescu forțează transferul unui „tricolor” de la EURO 2024! Mutarea de senzație pregătită la CFR Cluj - Antena Sport

Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificări, nu mai pasă nimănui, am văzut ce s-a întâmplat la meciurile amicale, pentru că nu am avut rezultatele pe care toată lumea şi le-a dorit. Am fost judecaţi pe bună dreptate, dar suntem conştienţi şi ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la acest European.

(N.r. Cum te simţi) Mă simt foarte bine, a fost o perioadă dificilă, dar cred că nimănui nu-i pasă, doar eu ştiu prin ce am trecut, eu şi echipa. Vom fi judecaţi pentru ce facem pe teren, nu ne mai gândim la ce a fost în trecut, cine a lipsit, cât a lipsit, importante sunt minutele pe care le vom petrece pe teren, contra Ucrainei, în primul rând”, a declarat Andrei Burcă, la conferinţa de presă.