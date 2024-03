Dan Şucu i-a răspuns lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB! Mesaj clar al patronului giuleştenilor - Antena Sport

Reclamă

Dar uite că s-a întâmplat în tur să le plătim. Și am fost foarte fericiți. Iar acum am fi cu atât mai fericiți să dăm primele băieților”, a declarat Dan Șucu pentru gsp.ro.

„Știi de ce dă Șucu primă? Că jucătorii nu o iau. Foarte bine că dă. Are și el orgoliile lui, ambițiile lui. Dar că nu dă banii, îi va ține în buzunar. Eu, dacă dau, dau cu CFR Cluj. Să dau eu cu Rapid? Cine e Rapid să dau primă? Șucu are orgolii cu mine, dar ce orgolii să am eu cu Rapid?”, declara Gigi Becali înainte de meciul tur.

FCSB – Rapid a fost 1-2, în turul sezonului regular. În acest moment, Rapid se află la 12 puncte în spatele liderului FCSB.

Dan Şucu, despre derby-ul cu FCSB: „Doamne, ce mult mi-ar plăcea să batem”

Dan Şucu spunea, după meciul Universitatea Craiova – Rapid 1-1, că şi-ar dori mult ca giuleştenii să o învingă pe FCSB.

„Ştiam că o să întâlnim o echipă foarte puternică, am venit cu gândul să învingem.

Ştiam că o să fie un meci de care pe care, rezultatul avantajează mai mult FCSB-ul. Doamne, ce mult mi-ar plăcea să batem sâmbătă”, declara Dan Şucu după Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Ioan Andone, verdict surprinzător înainte de derby-ul Rapid – FCSB: „Numai într-o zi magică bate”. Ce a spus despre Gigi Becali Ioan Andone a venit cu un verdict surprinzător înainte de derby-ul Rapid – FCSB. Legenda celor de la Dinamo a vorbit despre șansele celor două formații, la partida din ultima etapă a sezonului regular. Legenda clubului din Ștefan cel Mare este de părere că FCSB are nevoie de o minune pentru a se impune în fața celor de la Rapid. Totodată, Ioan Andone a spus că antrenorii din Liga 1 ar trebui să își rupă carnetele, în situația în care Gigi Becali va câștiga titlul de campion. „Rapid, împotriva FCSB-ului, se mobilizează excepțional. Nu poate FCSB să câștige decât dacă prinde o zi magică. Rapid are lot de campionat și antrenor foarte bun. Dacă ia Gigi campionatul, trebuie să își rupă toți carnetele. Anul ăsta i-a ieșit tot. Au crescut Coman, Olaru, fundașii centrali. FCSB a pierdut campionate din cauza apărării, acum au rezolvat gafele. Forța, jocul aerian, pot fi un avantaj al FCSB-ului, la ora actuală. Se poate juca titlul mâine seară. Vor mai fi meciurile directe din playoff. Poți să pierzi cu altele, cu Craiova sau CFR, dar dacă FCSB o bate pe Rapid, greu vor fi recuperate punctele”, a spus Ioan Andone, la digisport.ro. „E rivalitate, duşmănie” Gigi Becali a spus de ce nu mai poate fi prieten cu Dan Şucu, înainte de derby-ul Rapid – FCSB Gigi Becali a spus de ce nu mai poate fi prieten cu Dan Şucu, înainte de derby-ul Rapid – FCSB. Becali a precizat că era prieten cu Şucu înainte ca finanţatorul Rapidului să intre în fotbal. Reclamă

Gigi Becali a subliniat că aceeaşi rivalitate o are şi cu cei care finanţează Dinamo.

“Cu Şucu eram prieten. Dar hai să îţi spun un lucru. Eram prieten înainte să vină la Rapid. Nu poţi să fii prieten cu patronii de la Rapid şi de la Dinamo. Oricât ar fi Dinamo de jos, aia este rivalitate, duşmănie.

Cu Dinamo şi Rapid nu poţi să fii prieten. Cu Craiova n-avem noi rivalitate, suntem prieteni cu patronii, cu toată lumea. Nu e problemă. Dar cu Dinamo şi Rapid… Aşa mi-a zis galeria când am venit, la început: ‘Pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să îi batem pe Dinamo şi pe Rapid!’. Auzi, ce nebuni! Şi primul an am luat campionatul.

I-am și bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez. Dar mă refeream că îi bat la fotbal. Dar nu m-am gândit că o să îi desfiinţez definitiv şi pe ăia la insolvenţă. Şi pe Dinamo la Divizia B. Nu m-am gândit că o să le fac chiar aşa. I-am băgat şi pe Rapid în faliment, în Divizia C şi pe Dinamo în Divizia B. I-am destabilizat definitiv. I-am spulberat”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

