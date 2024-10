Dan Şucu, în "război" total cu Dinu Gheorghe: "Ai distrus Rapidul!" / "Rămâi la scaune şi canapele". Schimb de replici uluitor - Antena Sport

Dan Şucu este în "război" total cu Dinu Gheorghe. Schimb de replici fără precedent între patronul Rapidului şi fostul preşedinte al clubului Dan Şucu şi Dinu Gheorghe / Colaj Profimedia & Hepta Dan Şucu este în „război” total cu fostul preşedinte al Rapidului, Dinu Gheorghe. Patronul clubului din Giuleşti a ieşit la atac şi a făcut declaraţii extrem de dure. Vizat a fost şi Constantin Zotta. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Omul de afaceri a acuzat vechea conducere a Rapidului că i-a lăsat datorii uriaşe, de peste 3 milioane de euro. „Au forţat şi au delapidat„, a spus Dan Şucu. Dan Şucu, în „război” total cu Dinu Gheorghe „Găsesc în spațiul public oameni precum Dinu Gheorghe dau Constantin Zotta, care au distrus Rapidul, iar acum vin să ne învețe pe noi ce să facem și cum să rezolvăm orice problemă. Nenorocirile create de dânșii ne-au costat peste 3 milioane de euro în ultimii doi ani. Nu se poate să mergem în această direcție. Trebuie să fim atenți cu cine ne consultăm. Ne consultăm cu un om care a construit sau cu unul care a distrus? Și mai sunt și alții care au distrus tot pe ce au pus mâna. Au furat, au delapidat, au ajuns la pușcărie, iar acum vin să ne învețe. E fără sens”, a declarat Dan Șucu pentru site-ul oficial al Rapidului. Reclamă

Dinu Gheorghe a avut o reacţie imediată la atacul dur lansat de patronul Rapidului. Replica a fost devastatoare.

„Am luat două campionate, nu ştiu câte Cupe, nu ştiu câte Supercupe… am distrus Rapidul, da! Niciun jucător care a semnat, când am fost preşedinte, nu s-a dus la FIFA. Niciun jucător nu a câştigat un proces cu Rapidul din cauza unei erori făcute de mine. Nu ştiu la ce se referă domnul Şucu, marele domn Şucu!

Niciun jucător străin nu a mers la FIFA. Eu am crezut că e matol, dacă bate câmpii… Să spună concret. Îi doresc şi eu lui domnul Şucu şi celor care îl înconjoară să facă şi ei ce am făcut eu cât am fost cu domnul Copos, cât a fost Zotta, Sichitiu. Deocamdată minte lumea, îi minte pe oamenii care ţin cu Rapidul. Treaba lui, se minte singur!

Pentru ce investeşte, jos părăria. Dar dacă are 7 milioane datorii. Domnule Şucu, rămâi la scaune şi la canapele şi ce ştii tu să faci, lasă fotbalul că până vei învăţa vei pierde multe milioane. Rapidul dacă a ajuns în faliment, toţi am greşit. Dar eu nu poate să vină să ne acuze acum. El ce plăteşte acum? Să dai cu varul, să baţi câmpii… Vorbim ca proştii în tot felul de conferinţe de presă. Dacă bagi atâţia bani ca prostul, înseamnă că nu ştii nimic. Când ai sfătuitori de 1.60 metri e greu să reuşeşti!„, a declarat Dinu Gheorghe la digisport.ro. Dinu Gheorghe a fost preşedintele Rapidului între 1997 şi 2006. A mai revenit apoi la club în 2010, 2015 şi 2016. Două titluri au cucerit giuleştenii în cele patru mandate ale lui Dinu Gheorghe.

