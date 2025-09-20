Dani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc” - Antena Sport

FC Argeș a obținut un nou rezultat impresionant de la revenirea în prima ligă, reușind să se impună la limită în fața Universității Cluj. Cele două formații au încheiat disputa în inferioritate numerică, însă piteștenii au marcat golul care le-a adus cele trei puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În dimineața zilei de sâmbătă, tatăl președintelui Dani Coman a decedat, dar jucătorii au arătat că sunt alături de el și i-au dedicat victoria pe stadionul de la Mioveni.

Dani Coman, susținut de jucători și staff după pierderea tatălui. Discurs emoționant la Mioveni

După victoriile cu CFR Cluj și FCSB, FC Argeș a reușit încă un rezultat de excepție la Mioveni și s-a impus cu scorul de 1-0 în fața Universității Cluj. Jucătorii și Bogdan Andone i-au dedicat victoria lui Dani Coman, care și-a pierdut tatăl chiar în dimineața zilei de sâmbătă.

În semn de recunoștință, președintele „vulturilor violeți” a avut un discurs emoționant după fluierul final. Acesta le-a mulțumit jucătorilor pentru faptul că sunt uniți și pentru faptul că au fost motivați, în ciuda atmosferei apăsătoare din jurul echipei.

„Astăzi s-a văzut așa cum v-am spus mereu, determinare, dorință, echipă unită. Exact cum v-am zis. Dacă suntem așa cum am fost astăzi, ne va fi foarte greu să pierdem, e greu să ne bată cineva.