Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA - Antena Sport

Daniel Bîrligea a marcat spectaculos în duelul dintre FCSB și UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Atacantul de 25 de ani a ajuns la două goluri înscrie într-o săptămână, după reușita din eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de E.

Daniel Bîrligea a punctat în minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, cu UTA. Atacantul naționalei a șutat superb, cu stângul, din marginea careului, șut la care portarul Iliev nu a avut nicio șansă.

Daniel Bîrligea a marcat superb în FCSB – UTA

Daniel Bîrligea a ajuns la trei goluri marcate în acest sezon de Liga 1. Atacantul a mai punctat în partidele cu Rapid și Botoșani. El a mai înscris alte trei goluri în preliminariile Europa League, în meciul tur cu Drita (dublă) și în returul cu Aberdeen. Vârful campioanei și-a trecut în cont și patru pase decisive, în toate competițiile.

În sezonul trecut, Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului. În cele 46 de meciuri jucate în toate competițiile, atacantul a reușit să marcheze 21 de goluri și să ofere cinci pase decisive.

FCSB are nevoie uriașă de puncte în Liga 1. Campioana ocupă locul 11, după 13 meciuri jucate, având 13 puncte, înaintea duelului cu UTA. Arădenii, de cealaltă parte, traversează și ei o perioadă complicată, fiind fără succes din august.