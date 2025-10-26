Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA

Publicat: 26 octombrie 2025, 20:59

Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA

Sport pictures

Daniel Bîrligea a marcat spectaculos în duelul dintre FCSB și UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Atacantul de 25 de ani a ajuns la două goluri înscrie într-o săptămână, după reușita din eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de E. 

Daniel Bîrligea a punctat în minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, cu UTA. Atacantul naționalei a șutat superb, cu stângul, din marginea careului, șut la care portarul Iliev nu a avut nicio șansă. 

Daniel Bîrligea a marcat superb în FCSB – UTA 

Daniel Bîrligea a ajuns la trei goluri marcate în acest sezon de Liga 1. Atacantul a mai punctat în partidele cu Rapid și Botoșani. El a mai înscris alte trei goluri în preliminariile Europa League, în meciul tur cu Drita (dublă) și în returul cu Aberdeen. Vârful campioanei și-a trecut în cont și patru pase decisive, în toate competițiile. 

În sezonul trecut, Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului. În cele 46 de meciuri jucate în toate competițiile, atacantul a reușit să marcheze 21 de goluri și să ofere cinci pase decisive. 

FCSB are nevoie uriașă de puncte în Liga 1. Campioana ocupă locul 11, după 13 meciuri jucate, având 13 puncte, înaintea duelului cu UTA. Arădenii, de cealaltă parte, traversează și ei o perioadă complicată, fiind fără succes din august. 

Echipele de start la FCSB – UTA:  

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea  

Rezerve: Zima, Dâncuș, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam  

Antrenor: Elias Charalambous  

UTA: Iliev – Tuțu, Paulolo, Pospielov, Padula – L. Mihai, Hrezdac – Costache, A. Roman, Tzioni – M. Coman  

Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, D. Barbu, Stolnik  

Antrenor: Adrian Mihalcea  

Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA 

În lipsa suspendatului Siyabonga Ngezana, pe postul de fundaș central a fost titularizat în premieră tânărul Ionuț Cercel. Fundașul de 18 ani al campioanei a evoluat în acest sezon în flancul drept al apărării. La duelul cu UTA din această seară, pe postul de fundaș dreapta a fost titularizat Alexandru Pantea. 

În centrul defensivei, alături de Ionuț Cercel, va evolua Daniel Graovac. Bosniacul de 32 de ani s-a refăcut complet după accidentarea suferită în urmă cu o lună, în victoria cu Oțelul, scor 1-0.  

Gigi Becali anunța că Mihai Lixandru ar urma să fie titularizat pe postul de fundaș central, ținând cont și de accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Lixandru a fost stopper în eșecul cu Bologna de la mijlocul săptămânii, iar la meciul cu UTA a fost titularizat la mijlocul terenului, alături de Adrian Șut. 

