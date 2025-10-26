Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt - Antena Sport

S-a aflat surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. În lipsa suspendatului Siyabonga Ngezana, pe postul de fundaș central a fost titularizat în premieră tânărul Ionuț Cercel.
Fundașul de 18 ani al campioanei a evoluat în acest sezon în flancul drept al apărării. La duelul cu UTA din această seară, pe postul de fundaș dreapta a fost titularizat Alexandru Pantea. Partida se va juca în această seară, de la 20:30.
Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA
În centrul defensivei, alături de Ionuț Cercel, va evolua Daniel Graovac. Bosniacul de 32 de ani s-a refăcut complet după accidentarea suferită în urmă cu o lună, în victoria cu Oțelul, scor 1-0.
Gigi Becali anunța că Mihai Lixandru ar urma să fie titularizat pe postul de fundaș central, ținând cont și de accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Lixandru a fost stopper în eșecul cu Bologna de la mijlocul săptămânii, iar la meciul cu UTA a fost titularizat la mijlocul terenului, alături de Adrian Șut.
După eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de Europa League, Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Adrian Șut. Totuși, mijlocașul a fost păstrat în echipa de start și pentru meciul cu UTA.
„Ne trebuie doi mijlocași centrali. Asta e treaba. Îi scot și pe Baba, și pe Edjouma, și pe Șut. Toți trei pe bancă, gata”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro, după eșecul cu Bologna.
Echipele de start la FCSB – UTA:
FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea
Rezerve: Zima, Dâncuș, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
Antrenor: Elias Charalambous
UTA: Iliev – Tuțu, Paulolo, Pospielov, Padula – L. Mihai, Hrezdac – Costache, A. Roman, Tzioni – M. Coman
Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, D. Barbu, Stolnik
Antrenor: Adrian Mihalcea
FCSB are nevoie disperată de puncte în Liga 1, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus, scor 1-2, din etapa trecută. Campioana ocupă locul 11, cu 13 puncte, înaintea meciului cu UTA.
- Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA
- Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor
- FCSB – UTA 2-0. Bîrligea și Tănase au marcat. Două goluri anulate pentru campioană
- “Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
- „Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”