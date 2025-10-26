Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt - Antena Sport

S-a aflat surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. În lipsa suspendatului Siyabonga Ngezana, pe postul de fundaș central a fost titularizat în premieră tânărul Ionuț Cercel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul de 18 ani al campioanei a evoluat în acest sezon în flancul drept al apărării. La duelul cu UTA din această seară, pe postul de fundaș dreapta a fost titularizat Alexandru Pantea. Partida se va juca în această seară, de la 20:30.

Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA

În centrul defensivei, alături de Ionuț Cercel, va evolua Daniel Graovac. Bosniacul de 32 de ani s-a refăcut complet după accidentarea suferită în urmă cu o lună, în victoria cu Oțelul, scor 1-0.

Gigi Becali anunța că Mihai Lixandru ar urma să fie titularizat pe postul de fundaș central, ținând cont și de accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Lixandru a fost stopper în eșecul cu Bologna de la mijlocul săptămânii, iar la meciul cu UTA a fost titularizat la mijlocul terenului, alături de Adrian Șut.

După eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de Europa League, Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Adrian Șut. Totuși, mijlocașul a fost păstrat în echipa de start și pentru meciul cu UTA.