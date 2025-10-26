Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt - Antena Sport

Închide meniul
Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt

Publicat: 26 octombrie 2025, 19:13

Gigi Becali / Profimedia Images

S-a aflat surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. În lipsa suspendatului Siyabonga Ngezana, pe postul de fundaș central a fost titularizat în premieră tânărul Ionuț Cercel. 

Fundașul de 18 ani al campioanei a evoluat în acest sezon în flancul drept al apărării. La duelul cu UTA din această seară, pe postul de fundaș dreapta a fost titularizat Alexandru Pantea.  Partida se va juca în această seară, de la 20:30.

Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA 

În centrul defensivei, alături de Ionuț Cercel, va evolua Daniel Graovac. Bosniacul de 32 de ani s-a refăcut complet după accidentarea suferită în urmă cu o lună, în victoria cu Oțelul, scor 1-0. 

Gigi Becali anunța că Mihai Lixandru ar urma să fie titularizat pe postul de fundaș central, ținând cont și de accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Lixandru a fost stopper în eșecul cu Bologna de la mijlocul săptămânii, iar la meciul cu UTA a fost titularizat la mijlocul terenului, alături de Adrian Șut. 

După eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de Europa League, Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Adrian Șut. Totuși, mijlocașul a fost păstrat în echipa de start și pentru meciul cu UTA. 

„Ne trebuie doi mijlocași centrali. Asta e treaba. Îi scot și pe Baba, și pe Edjouma, și pe Șut. Toți trei pe bancă, gata”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro, după eșecul cu Bologna.  

Echipele de start la FCSB – UTA: 

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea  

Rezerve: Zima, Dâncuș, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam  

Antrenor: Elias Charalambous  

UTA: Iliev – Tuțu, Paulolo, Pospielov, Padula – L. Mihai, Hrezdac – Costache, A. Roman, Tzioni – M. Coman  

Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, D. Barbu, Stolnik  

Antrenor: Adrian Mihalcea  

FCSB are nevoie disperată de puncte în Liga 1, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus, scor 1-2, din etapa trecută. Campioana ocupă locul 11, cu 13 puncte, înaintea meciului cu UTA. 

