Daniel Bîrligea, lăudat de un fost selecţioner al României: "Îmi place şmecheria lui! Poate să facă faţă şi în străinătate" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost lăudat de un fost selecţioner al României, după evoluţiile din acest sezon. Boloni l-a văzut pe Bîrligea în partida cu Universitatea Cluj, acolo unde atacantul celor de la FCSB a reuşit o dublă.

Ladislau Boloni a spus că Bîrligea are o „şmecherie fotbalistică” ce îl ajută să ajungă în poziţii de finalizare. Boloni mai spune că Bîrligea poate face faţă şi într-un campionat puternic din străinătate.

Ladislau Boloni l-a lăudat pe Daniel Bîrligea

„Mi-a plăcut șmecheria lui, în sens pozitiv. Șmecheria fotbalistică! O simți, o are! Vede jocul, am văzut mobilitatea lui, cum schimbă poziția, apare la 16 metri. Are curaj să ajungă în zona fierbinte a terenului, de unde se marchează golurile. E un jucător interesant. Nu știu cum stă cu viteza, dar a fost unul dintre remarcații mei. Eu cred că ar putea să facă față și peste hotare, dar pentru asta trebuie să cunoști fotbalistul mai bine decât îl știu eu pe Bîrligea”, a spus Ladislau Boloni pentru gsp.ro.

Daniel Bîrligea, înainte de FCSB – Olympiacos

Daniel Bîrligea a vorbit la conferinţa de presă înaintea meciului FCSB – Olympiacos, din etapa a cincea din grupa Europa League. O victorie ar aduce calificarea în primăvara europeană, iar atacantul cu 3 goluri înscrise în Europa League în acest sezon speră că un stadion plin va duce echipa de la spate.

„Suntem forte bucuroşi pentrua cest meci, ne pune în valoare. Zrebuie să arptpm cât de multe putem în Europa. Am dovedit multe, dar vrem să dovedim că putem avea un parcurs frumos în Europa. Va însemna mult o victorie. Ar însemna o calificare în primăvara europeană.