Daniel Pancu: "Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off". Mai cere transferuri - Antena Sport

A fost o iarnă grea pentru Daniel Pancu la CFR Cluj. Au fost plecări masive, iar la echipă au venit doar doi jucători. Cu un lot subţire, antrenorul spune că mai are nevoie de transferuri. Pancu a făcut o radiografie a cantonamentului, dar şi a transferurilor făcute până acum de ardeleni. Concluzia?

”Consider că a fost o perioadă reușită, mi-aș fi dorit să mai dureze puțin, măcar câteva zile dacă nu o săptămână. Jucătorii s-au comportat exemplar. Avem doar o mică problemă medicală, asta e important și sunt mulțumit de ce s-a întâmplat la Oliva Nova. Jucători noi sunt doar Aliev și Masic, cu siguranță vor mai veni doi, trei jucători. Sunt poziții care nu sunt acoperite, în sensul să avem dublări pe posturi”, a declarat antrenorul CFR-ului.

Întrebat de cele două transferuri făcute de CFR Cluj, Alibec Aliev (29 de ani, atacant) și pe Ilija Masic (26 de ani, fundaș central), Pancu crede că jucătorii au o valoare certă.

“Sunt jucători buni, au nevoie de acomodare. Avem un profil diferit de atacant în echipă. Alibek este cu totul altceva față de Louis Munteanu. El o să ne ajute în alte situații, dar e important că are un caracter foarte bun. E un luptător, așa cum e și Masic, care mi-a lăsat o impresie bună, plus încă doi, trei jucători, sper ca în cel mai scurt timp să fim în efectiv complet. Eu cred că momentele cele mai grele pentru un antrenor sunt două, în ordine. Atunci când aversaul te domină şi trebuie să faci schimbări şi al doile e legat de forma foarte bună a multor jucători şi nu am habar cu cine voi juca. Sper să fiu inspirat”, a mai spus Pancu.

Cât priveşte obiectivul echipei, calificarea în play-off, antrenorul crede că orice meci este decisiv pentru ardeleni. “Multă lume a vorbit de play-off, eu o consider o mică-minune dacă ajungem acolo. Nu e imposibil, dar deja de la primul joc noi suntem obligați să obținem 3 puncte. La un rezultat de egalitate s-a terminat discursul legat de play-off. E o singură variantă”, a mai spus Daniel Pancu într-un interviu.