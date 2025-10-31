Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu, în tribună la Dinamo - CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu, în tribună la Dinamo – CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion

Daniel Pancu, în tribună la Dinamo – CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 21:09

Comentarii
Daniel Pancu, în tribună la Dinamo – CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion

Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, nu a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu Dinamo. El a absentat “motivat”, având probleme de sănătate. „Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest meci”, a declarat Bogdan Mara, la Digi Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi Daniel Pancu a surprins la acest meci. El nu a stat pe banca echipei, ci în tribună! Contractul lui Daniel Pancu va începe de pe 1 noiembrie, iar echipa a fost condusă de pe margine de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Daniel Pancu nu a lipsit de la meci și și-a făcut aparația la tribuna oficială, în loja destinată celor de la CFR Cluj pe Arena Națională. El a urmărit îngândurat meciul şi şi-a făcut câteva notări într-un carneţel.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Observator
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar
Fanatik.ro
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar
21:05
LIVE TEXTDinamo – CFR Cluj 0-0. Ocazii uriaşe de ambele părţi!
20:54
VideoJurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Luptătorul Andrei Stoica şi-a făcut implant de păr
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Bucureştiul şi-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Rugbiştii de la Dinamo au dat startul la distracţie înaintea derby-ului cu Steaua
20:43
VideoJurnal Antena Sport | FCSB 2 a învins-o pe Dinamo 2 după o revenire fantastică
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului