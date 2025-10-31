Daniel Pancu, în tribună la Dinamo - CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion - Antena Sport

Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, nu a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu Dinamo. El a absentat “motivat”, având probleme de sănătate. „Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest meci”, a declarat Bogdan Mara, la Digi Sport.

Şi Daniel Pancu a surprins la acest meci. El nu a stat pe banca echipei, ci în tribună! Contractul lui Daniel Pancu va începe de pe 1 noiembrie, iar echipa a fost condusă de pe margine de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Daniel Pancu nu a lipsit de la meci și și-a făcut aparația la tribuna oficială, în loja destinată celor de la CFR Cluj pe Arena Națională. El a urmărit îngândurat meciul şi şi-a făcut câteva notări într-un carneţel.