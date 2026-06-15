Darius Olaru a plecat de la FCSB: „Vreau să joc în Champions League!” Mesajul pentru Becali

Darius Dumitru Olaru se bucură dupa un gol marcat in meciul dintre FCSB si Petrolul Ploiesti, contand pentru Play out-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, vineri 24 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB a acceptat să-l vândă în această vară pe căpitanul ei, Darius Olaru, pentru trei milioane de euro.

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Venit în 2020 de la Gaz Metan Mediaș, Olaru va juca la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, dacă trece peste vizita medicală pe care urmează să o facă astăzi.

Mesajul lui Olaru la plecarea din România

La plecarea din România, Olaru a vorbit despre cele mai frumoase momente din carieră, despre dorința pe care a avut-o de a rămâne în Europa, și i-a mulțumit lui Gigi Becali care a acceptat o ofertă mai mică pentru el decât era suma cerută inițial.

„Sentimente mixte așa, pentru că, după o perioadă atât de lungă la echipă merg acum să fac vizita medicală și, dacă e totul bine, sigur voi semna. Sunt nerăbdător să să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.

Ca bucurie, pentru mine, personal, acel meci cu Lask de acasă, când am reușit să marchez în minutul 90 și după am reușit să ne calificăm în Europa League. Am făcut și niște rezultate bune în Europa League. Deci, personal, pentru mine, acel moment a fost cam cel mai cel mai frumos. Desigur, și celelalte două celelalte două campionate, primul titlu, care a fost mai special după o perioadă lungă în care echipa n-a reușit să să câștige campionatul. Au fost foarte multe momente frumoase.