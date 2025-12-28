Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni. Aproape de gol la prima atingere - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost introdus pe teren în ultimele minute ale meciului dintre Crystal Palace şi Tottenham. A fost prima apariţie a fundaşului român de pe 30 ianuarie, atunci când a suferit accidentarea care l-a ţinut departe de teren.

Radu Drăgușin a evoluat în două meciuri amicale la echipa de tineret al lui Tottenham, în ultimele luni. A fost inclus apoi de Thomas Frank în lot pentru meciul cu Liverpool şi apoi pentru duelul cu Crystal Palace.

Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni

În minutul 86 al duelului de pe Selhurst Park, fundaşul român de 23 de ani a fost introdus în locul lui Archie Gray, cel care marcase singurul gol al meciului. La prima atingere, Drăguşin a trimis cu capul peste poartă din câţiva metri, fiind aprope de 2-0.

Totuşi, Radu va avea mult de luptă pentru un loc de titular la Spurs, ţinând cont de faptul că oamenii de bază din defensivă sunt Cristian Romero și Micky van de Ven. Chiar şi Kevin Danso a fost folosit pe postul de fundaș central.

Pentru Mircea Lucescu, revenirea lui Radu Drăgușin reprezintă o veste uriașă. Selecționerul speră ca fundașul să fie în formă maximă în martie, atunci când România va înfrunta Turcia în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026.