Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni. Aproape de gol la prima atingere - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost introdus pe teren în ultimele minute ale meciului dintre Crystal Palace şi Tottenham. A fost prima apariţie a fundaşului român de pe 30 ianuarie, atunci când a suferit accidentarea care l-a ţinut departe de teren.
Radu Drăgușin a evoluat în două meciuri amicale la echipa de tineret al lui Tottenham, în ultimele luni. A fost inclus apoi de Thomas Frank în lot pentru meciul cu Liverpool şi apoi pentru duelul cu Crystal Palace.
Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni
În minutul 86 al duelului de pe Selhurst Park, fundaşul român de 23 de ani a fost introdus în locul lui Archie Gray, cel care marcase singurul gol al meciului. La prima atingere, Drăguşin a trimis cu capul peste poartă din câţiva metri, fiind aprope de 2-0.
Totuşi, Radu va avea mult de luptă pentru un loc de titular la Spurs, ţinând cont de faptul că oamenii de bază din defensivă sunt Cristian Romero și Micky van de Ven. Chiar şi Kevin Danso a fost folosit pe postul de fundaș central.
Pentru Mircea Lucescu, revenirea lui Radu Drăgușin reprezintă o veste uriașă. Selecționerul speră ca fundașul să fie în formă maximă în martie, atunci când România va înfrunta Turcia în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
Roma şi Fiorentina, pe urmele lui Radu Drăguşin
Lipsa unui loc de titular asigurat, îl va face pe românul cotat la 22 de milioane de euro să ia în calcul despărţirea de Tottenham, fie sub formă de împrumut sau transfer definitiv. După Juventus şi Genoa, internaţionalul nostru ar putea ajunge la Fiorentina sau Roma. Cel puţin aşa susţine Fabrizio Romano.
“Radu Drăgușin s-a întors după accidentare și ar putea reveni în Italia după perioadele petrecute la Juventus sau Genoa.
Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru plecarea sa, dar Roma și Fiorentina iau în calcul transferul său. AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv.
O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol. Jucătorul trebuie convins, însă echipa este așteptată să arate diferit sub comanda lui Paratic, în ianuarie”, a spus Fabrizio Romano, pe canalul de Youtube.
