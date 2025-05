"De povestit nepoţilor". Mihai Stoica, în extaz după ce FCSB a devenit campioană. Ce a spus despre Champions League - Antena Sport

Era clar că am avut şansa ca Universitatea Craiova să aibă mare nevoie de puncte, chiar de victorie. Mirel a forţat cu 2 atacanţi, acolo ne-am speriat noi, fiind mulţumiţi şi cu un egal.

(Care au fost cele 3-4 argumente pentru care FCSB totuşi câştigă cu 3 etape înainte de final titlul?) În primul rând, faptul că, împotriva echipelor din play-off, nu am pierdut niciun meci. În al doilea rând, chiar dacă am avut jucători foarte importanţi accidentaţi, am reuşit să facem transferuri foarte inspirate. Vă dau un exemplu: Olaru s-a accidentat, Cisotti a venit şi are 7 reuşite în play-off, goluri şi pase de gol. În al doilea rând, ghionul pe care l-am avut în sezonul regulat, de exemplu golul cu Petrolul. Faptul că am primit gol la Botoşani, la final de joc, astea s-au întors.

(Sunteţi mai optimist în acest moment decât eraţi anul trecut, în perspectiva unui acces în grupa principală din UCL?)