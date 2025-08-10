Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB - Unirea Slobozia 0-1: "Nu mai prindem nici play-off-ul" - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie importantă înaintea următoarelor două partide, cu Drita şi Rapid. Ambele meciuri sunt foarte importante pentru campioana României.

Gigi Becali a decis ca în ambele meciuri să joace cel mai bun 11. Becali a transmis un semnal de alarmă după a treia înfrângere la rând în campionat. El e de părere că FCSB riscă ratarea play-off-ului în acest sezon.

Gigi Becali a anunţat că FCSB va alinia cel mai bun 11 cu Drita şi Rapid

“(n.r: Veţi băga cea mai bună echipă în ambele partide?) Normal. Avem puncte multe? Nu mai prindem nici play-off-ul. Se pune problema (n.r: că FCSB poate să rateze play-off-ul)”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Unirea Slobozia a învins, duminică seara, în deplasare, cu 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Liga 1. Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34.

Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti. Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12 în Liga 1.