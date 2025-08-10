Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB - Unirea Slobozia 0-1: "Nu mai prindem nici play-off-ul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “Nu mai prindem nici play-off-ul”

Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “Nu mai prindem nici play-off-ul”

Publicat: 10 august 2025, 23:55

Comentarii
Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: Nu mai prindem nici play-off-ul

Gigi Becali - Profimedia Images

Gigi Becali a luat o decizie importantă înaintea următoarelor două partide, cu Drita şi Rapid. Ambele meciuri sunt foarte importante pentru campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a decis ca în ambele meciuri să joace cel mai bun 11. Becali a transmis un semnal de alarmă după a treia înfrângere la rând în campionat. El e de părere că FCSB riscă ratarea play-off-ului în acest sezon.

Gigi Becali a anunţat că FCSB va alinia cel mai bun 11 cu Drita şi Rapid

“(n.r: Veţi băga cea mai bună echipă în ambele partide?) Normal. Avem puncte multe? Nu mai prindem nici play-off-ul. Se pune problema (n.r: că FCSB poate să rateze play-off-ul)”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Unirea Slobozia a învins, duminică seara, în deplasare, cu 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Liga 1. Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34.

Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti. Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12 în Liga 1.

Reclamă
Reclamă

FCSB joacă returul cu Drita joi, de la ora 21:00, urmând ca duminică, de la ora 21:30 campioana să dispute derby-ul cu Rapid.

 

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
Fanatik.ro
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
23:52
Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia
23:43
FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană
23:41
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
23:19
FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
22:46
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei
22:31
VIDEOCristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. “Dublă” pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat