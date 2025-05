Denis Alibec a lăudat fără menajamente un jucător din Liga 1: "De mult n-am mai văzut aşa talent în România" - Antena Sport

Denis Alibec l-a lăudat la scenă deschisă pe colegul său de la Farul, Luca Băsceanu. Tânărul de 18 ani a marcat golul victoriei în meciul Petrolul – Farul 0-1.

A fost o victorie foarte importantă pentru Farul în încercarea echipei lui Gică Hagi de a evita barajul pentru rămânerea în prima ligă. Cu această victorie, constănţenii au urcat pe 4 în play-out, cu 27 de puncte. Farul speră să prindă barajul pentru Europa.

Denis Alibec, impresionat de Luca Băsceanu: „E un jucător foarte-foarte talentat”

Recent, constănţenii au şi primit licenţă pentru cupele europene, câştigând apelul, după ce iniţial au primit o decizie defavorabilă.

„Mă înțeleg foarte bine cu el, este un jucător foarte-foarte talentat. De mult nu am mai văzut un așa talent în România. Sper să se țină de treabă și să fie serios. Dacă va continua așa, va ajunge mare. Și eu, și Larie, încercăm să le spunem celor tineri prin ce am trecut noi, ce greșeli am făcut și depinde doar de ei dacă vor să ia ce este mai bun și să ajungă fotbaliști mari”, a spus Denis Alibec despre Băsceanu la conferinţa de presă.

Farul o întâlneşte mâine, de la 18:15, pe lanterna Gloria Buzău. Constănţenii au neapărat nevoie de cele 3 puncte în încercarea lor de a prinde barajul pentru cupele europene. Victoria ar fi excelentă pentru moralul jucătorilor lui Farul.