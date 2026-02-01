Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Îmi dă de gândit, nu știu cum au fost așa norocoși” - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Îmi dă de gândit, nu știu cum au fost așa norocoși”

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 20:14

Ianis Zicu, în timpul unui meci la Farul/ Sport Pictures

Ianis Zicu a răbufnit, după ce Farul a învins-o cu 4-1 pe Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor s-a plâns de programul încărcat al echipei sale, din această perioadă. 

Zicu a subliniat faptul că adversarii olteni au fost mai „norocoși” în privința programului, având la dispoziție mai multe zile libere. După victoria cu Universitatea Craiova, Farul va primi vizita celor de la Dinamo, în runda intermediară de săptămâna viitoare. 

Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1 

Zicu se așteaptă la un meci dificil contra lui Dinamo, ocupanta locului secund din Liga 1. Antrenorul Farului speră să-și recupereze la timp toți jucătorii, după victoria cu Universitatea Craiova. 

„Nu știu cum au fost ei atât de norocoși, să joace după cinci zile. Îmi dă de gândit, noi jucăm duminică, miercuri, sâmbătă, mă depășește. Ar trebui să fie un minim de echidistanță. Dinamo e un adversar foarte bun, care vine după un semi-eșec acasă. Avem și o deplasare la Slobozia, vom vedea ce jucători vom recupera, pentru că azi au muncit, împotriva unui adversar foarte bun.  

A doua oară acasă, batem liderul, după ce am bătut Botoșani. Ei nu primiseră gol de patru jocuri, azi au încasat patru. Larie, cu o oră jumate înainte de a veni la stadion, s-a trezit cu o problemă la spate, am decis să nu riscăm”, a declarat Ianis Zicu, conform digisport.ro, după Farul – Universitatea Craiova 4-1. 

Farul – Universitatea Craiova 4-1 

La Ovidiu, Romanchuk a greşit şi Işfan a înscris, deschizând scorul pentru gazde, în minutul 6. Constănţenii au presat şi Dican a lovit bara, în minutul 20, pentru ca Ionuţ Vînă să majoreze avantajul  gazdelor cu un şut din careu, în minutul 25. După alte şase minute David Maftei a dus scorul la un incredibil 3-0 pentru Farul.  

Oltenii au ratat şi ei, cât pentru două meciuri, Nsimba nereuşind să trimită în poartă din câţiva metri, în minutul 42. Samuel Teles a lovit bara transversală trei minute mai târziu. În minutul 69 Buzbuchi a scos la Carlos Mora, apoi Gustavo Martins l-a blocat pe Etim în careul mic, dar craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 75. Al-Hamlawi l-a lansat pe Etim în careu şi acesta a înscris pe sub portarul Buzbuchi. 

Oltenii au rămas în zece din minutul 84, când Isenko a primit roşu la un fault împotriva lui Răzvan Tănase. În poarta oaspeţilor a intrat Tudor Băluţă, care nu a avut ce face la lovitura liberă executată de Alibec, revenit la Farul, şi scorul a devenit 4-1 pentru gazde din minutul 87. Acesta a fost şi rezultatul final, iar Craiova a suferit a patra înfrângere stagională. Echipa lui Coelho rămâne lider, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo şi Rapid, câte 45. Farul are 34 de puncte şi e pe locul 10. 

