Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Îmi dă de gândit, nu știu cum au fost așa norocoși” - Antena Sport

Ianis Zicu a răbufnit, după ce Farul a învins-o cu 4-1 pe Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor s-a plâns de programul încărcat al echipei sale, din această perioadă.

Zicu a subliniat faptul că adversarii olteni au fost mai „norocoși” în privința programului, având la dispoziție mai multe zile libere. După victoria cu Universitatea Craiova, Farul va primi vizita celor de la Dinamo, în runda intermediară de săptămâna viitoare.

Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1

Zicu se așteaptă la un meci dificil contra lui Dinamo, ocupanta locului secund din Liga 1. Antrenorul Farului speră să-și recupereze la timp toți jucătorii, după victoria cu Universitatea Craiova.

„Nu știu cum au fost ei atât de norocoși, să joace după cinci zile. Îmi dă de gândit, noi jucăm duminică, miercuri, sâmbătă, mă depășește. Ar trebui să fie un minim de echidistanță. Dinamo e un adversar foarte bun, care vine după un semi-eșec acasă. Avem și o deplasare la Slobozia, vom vedea ce jucători vom recupera, pentru că azi au muncit, împotriva unui adversar foarte bun.

A doua oară acasă, batem liderul, după ce am bătut Botoșani. Ei nu primiseră gol de patru jocuri, azi au încasat patru. Larie, cu o oră jumate înainte de a veni la stadion, s-a trezit cu o problemă la spate, am decis să nu riscăm”, a declarat Ianis Zicu, conform digisport.ro, după Farul – Universitatea Craiova 4-1.