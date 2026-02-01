Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli - Antena Sport

CREMONESE (3-5-2): Audero – Ceccherini, Baschirotto, Folino – Terracciano, Zerbin, Grassi, Maleh, Pezzella – Bonazzoli, Vardy. Rezerve : Nava, Silverstri – Bianchetti, Djuric, Faye, Floriani, Johnsen. Antrenor: Davide Nicola

INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – Acerbi, Bonny, Bovo, Cocchi, Darmian, De Vrij, Diouf, Kamate, Mkhitaryan, Thuram. Antrenor: Cristian Chivu

La câteva zile după succesul obținut în UEFA Champions League contra celor de la Borussia Dortmund, echipa lui Cristi Chivu joacă pe terenul celor de la Cremonese, în Serie A.

Tehnicianul român vrea să continue parcursul excelent din campionat și să se distanțeze de AC Milan și de campioana Napoli. Adversara Interului este o echipă care nu a mai câștigat din 7 decembrie 2025, de la un meci cu Lecce.

Echipele probabile la Cremonese – Inter