Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli - Antena Sport

Cremonese – Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 20:54

Cristian Chivu, Inter / Profimedia

Inter a jucat duminică pe terenul celor de la Cremonese și a obținut o nouă victorie în Serie A, prin care echipa antrenată de Cristi Chivu și-a mărit avansul față de AC Milan și Napoli.

Gruparea pregătită de tehnicianul român a controlat partida în totalitate și a marcat de două ori în poarta gazdelor, prin Lautaro Martinez și Zielinski.

Cremonese – Inter 0-2

Final de meci! 

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 31: GOL! Zielinski face 2-0.

Min. 16: GOL! Inter deschide scorul prin Lautaro Martinez.

Min. 1: Start de meci!

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
  • CREMONESE (3-5-2): Audero – Ceccherini, Baschirotto, Folino – Terracciano, Zerbin, Grassi, Maleh, Pezzella – Bonazzoli, Vardy. Rezerve: Nava, Silverstri – Bianchetti, Djuric, Faye, Floriani, Johnsen. Antrenor: Davide Nicola
  • INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – Acerbi, Bonny, Bovo, Cocchi, Darmian, De Vrij, Diouf, Kamate, Mkhitaryan, Thuram. Antrenor: Cristian Chivu

La câteva zile după succesul obținut în UEFA Champions League contra celor de la Borussia Dortmund, echipa lui Cristi Chivu joacă pe terenul celor de la Cremonese, în Serie A.

Tehnicianul român vrea să continue parcursul excelent din campionat și să se distanțeze de AC Milan și de campioana Napoli. Adversara Interului este o echipă care nu a mai câștigat din 7 decembrie 2025, de la un meci cu Lecce.

Echipele probabile la Cremonese – Inter

  • Cremonese (3-5-2): Audero – Terracciano, Baschirotto, Bianchetti – Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella – Bonazzoli, Vardy. Antrenor: Davide Nicola
  • Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – Martinez, Esposito. Antrenor: Cristian Chivu
