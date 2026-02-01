„Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham - Manchester City 2-2. Nota primită de român - Antena Sport

Închide meniul
„Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2. Nota primită de român

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 20:42

Radu Drăgușin, în duel cu Erling Haaland în Tottenham - Manchester City 2-2/ Getty Images

Englezii au analizat prestația lui Radu Drăgușin (23 de ani) din Tottenham – Manchester City 2-2. Fundașul român a fost titular pentru prima dată în Premier League, după o pauză de un an.  

Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri încasate de Tottenham. La prima reușită, a lui Rayan Cherki, din minutul 11, fundașul român a fost depășit cu ușurință, iar la cea de-a doua, a lui Antoine Semenyo, din minutul 44, a pasat greșit direct la un adversar. 

Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2 

Englezii au subliniat faptul că prima repriză a fost un „dezastru” pentru Radu Drăgușin. Fundașul român și-a ridicat însă nivelul de joc în a doua parte a jocului, Tottenham reușind să revină spectaculos și să încheie la egalitate cu Manchester City. 

Un dezastru în prima repriză pentru român, care a fost vinovat la ambele goluri ale lui City, arătând o lipsă de agresivitate în ceea ce privește marcajul asupra lui Cherki și producând o degajare slabă la al doilea.  

Cu toate acestea, în a doua repriză, a avut o prestație mai calmă, menținându-l pe Haaland liniștit”, au notat englezii de la spurs-web.com. 

Pentru prestația din meciul cu Manchester City, Radu Drăgușin a primit nota 6 din partea englezilor citați anterior, ei acordându-i inițial nota 2, după prima repriză de coșmar. 

Cristian Romero, celălalt fundaș central al lui Tottenham, a primit nota 4 din partea englezilor. Cei mai bine notați jucători ai lui Spurs a fost Xavi Simons și Dominic Solanke, ambii primind nota 8,5. 

Tottenham, revenire spectaculoasă cu Manchester City 

Managerul Thomas Frank a început meciul de acasă cu echipa lui Guardiola titularizându-l pe românul Radu Drăguşin, alături de Romero şi Palhinha, în defensivă. Iar românul a fost implict în ambele faze din care oaspeţii au marcat pe Tottenham Hostpur Stadium.  

În minutul 11 Haaland, i-a trimis lui Cherki, în marginea careului, Drăguşin a încercat să blocheze şutul acestuia din urmă, nu a reuşit şi City a deschis scorul. Apoi, pe finalul primei părţi, Drăguşin a degajat o minge până la un adversar şi acesta a declanşat atacul care a dus la golul lui Semenyo, iar „cetăţenii” intrau cu avantaj de două goluri la pauză. 

Gazdele au revenit în joc în repriza secundă, Dominic Solanke marcând în minutele 53 şi 70, şi ieşind accidentat în minutul 90. Radu Drăguşin a evoluat tot meciul în defensiva gazdelor, iar Tottenham – Manchester City s-a încheiat 2-2. 

City e pe locul secund în campionat, cu 47 de puncte, la şase lungimi de liderul Arsenal. Tottenham e pe locul 14, cu 29 de puncte. 

