„Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham - Manchester City 2-2. Nota primită de român - Antena Sport

Englezii au analizat prestația lui Radu Drăgușin (23 de ani) din Tottenham – Manchester City 2-2. Fundașul român a fost titular pentru prima dată în Premier League, după o pauză de un an.

Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri încasate de Tottenham. La prima reușită, a lui Rayan Cherki, din minutul 11, fundașul român a fost depășit cu ușurință, iar la cea de-a doua, a lui Antoine Semenyo, din minutul 44, a pasat greșit direct la un adversar.

Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2

Englezii au subliniat faptul că prima repriză a fost un „dezastru” pentru Radu Drăgușin. Fundașul român și-a ridicat însă nivelul de joc în a doua parte a jocului, Tottenham reușind să revină spectaculos și să încheie la egalitate cu Manchester City.

„Un dezastru în prima repriză pentru român, care a fost vinovat la ambele goluri ale lui City, arătând o lipsă de agresivitate în ceea ce privește marcajul asupra lui Cherki și producând o degajare slabă la al doilea.

Cu toate acestea, în a doua repriză, a avut o prestație mai calmă, menținându-l pe Haaland liniștit”, au notat englezii de la spurs-web.com.