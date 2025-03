"Derby cu probleme de arbitraj". Giovanni Becali atrage atenţia după Rapid-FCSB. Ce a remarcat la campioana lui Elias Charalambous - Antena Sport

Giovanni Becali a tras concluziile după derby-ul de pe Arena Naţională, dintre Rapid şi FCSB, încheiat fără goluri, scor 0-0. A remarcat faptul că echipa lui Elias Charalambous s-a descurcat, fără mari probleme, şi cu un om mai puţin, timp de mai mult de o repriză. Mai mult, Becali spune că FCSB a reuşit să scoată un rezultat bun deşi şi-a odihnit jucători pentru meciul cu Lyon, din prima manşa a optimilor de finală din Europa League.

De asemenea, Giovanni Becali a vorbit şi despre problemele de arbitraj de la Rapid-FCSB 0-0. A remarcat faptul că Gigi Becali a criticat dur arbitrajul, mai ales pe tuşierul Radu Ghinguleac.

Giovanni Becali, verdict după Rapid-FCSB

Giovanni Becali a fost impresionat de faptul că FCSB a reuşit să reziste, fără probleme, în inferioritate numerică. Dawa a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene în finalul primei reprize.

„A fost un derby disputat, probabil cu probleme de arbitraj, așa cum am văzut și în comentariile ulterioare. Au fost derby-uri mai importante decât ăsta, dar să nu uităm că, joi, FCSB are un meci vital. Din cauza aceasta, a încercat să joace cu jucători nu atât de importanți în campionat. FCSB a rezistat în inferioritate numerică atât cu PAOK, cât și cu Rapid. Mai mult decât atât, a avut ocazii de a marca. Rapid mai are niște chestii pe care trebuie să le pună în practică împreună cu antrenorul. Va fi poate cel mai important play-off din ultimii ani”, a declarat Giovanni Becali, conform prosport.ro.

După acest rezultat, FCSB a revenit pe primul loc în Liga 1. Are un punct peste Craiova lui Rădoi. Mai mult, cele două echipe se vor întâlni duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională. De rezultatul acestui meci depinde echipa care se va clasa pe primul loc la finalul sezonului regulat. De partea cealaltă, Rapid va juca în ultima rundă din sezonul regulat în deplasare, pe terenul celor de la Hermannstadt.