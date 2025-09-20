Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: "A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic" - Antena Sport

Închide meniul
Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic”

Publicat: 20 septembrie 2025, 14:04

Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Botoșani/ Sport Pictures

Florin Gardoş a tras concluziile, după ce FCSB a fost învinsă de Botoşani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Fostul internaţional a recunoscut că nu mai este surprins de rezultatele negative înregistrate de campioană, care a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în Liga 1.

Gardoş a remarcat faptul că jucătorii FCSB-ului nu se mai bucură la golurile pe care le marchează. El a subliniat că elevii lui Elias Charalambous nu mai fac hora bucurie după reuşite, aşa cum se întâmpla în sezoanele precedente sau la începutul acestei stagiuni.

Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani

“Nu mă mai surprinde nimic. A devenit o normalitate. Toată lumea așteaptă, cumva, un moment zero, să se întâmple ceva. Dar nu se întâmplă nimic! Chiar nu știu ce ar trebui să se întâmple.

O schimbare de antrenor? Nu prea-i văd sensul. Pentru că oamenii ăștia au arătat ceva sezonul trecut.

Iar ar urma o perioadă în care s-ar chinui să găsească un antrenor care să accepte să lucreze în condițiile astea. Echipa mi se pare frustrată. Nu se mai bucură la goluri. S-a dus hora. Nu știu ce se va întâmpla, îți spun sincer”, a declarat Florin Gardoş, conform sport.ro.

Pentru FCSB urmează o deplasare în Olanda. Campioana va da piept cu Go Ahead Eagles, în prima etapă a grupei principale de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45.

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
