„Dezamăgitor!” Jucătorii lui Dinamo, „distruși” după eșecul cu CFR Cluj: „Mi s-au părut în vacanță deja” - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo, la finalul unui meci/ Profimedia Jucătorii lui Dinamo au fost „distruși” după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-3. Cristi Pulhac, fost jucător al „câinilor”, a avut un discurs dur. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ CFR Cluj a urcat provizoriu pe primul loc în play-off, după victoria clară cu Dinamo. Clujenii s-au impus grație golurilor marcate de Louis Munteanu, Alin Fica și Kamara. Jucătorii lui Dinamo, „distruși” după eșecul cu CFR Cluj Cristi Pulhac a observat o diferență majoră în jocul celor două echipe și a transmis că CFR Cluj a fost mult mai determinată să câștige. De cealaltă parte, fostul jucător a transmis că elevii lui Zeljko Kopic au dat impresia că au intrat deja în vacanță, după intrarea în play-off. „Eu am zis că Dinamo termină pe locul trei, dar acum am văzut o diferenţă foarte mare între cele două echipe. Am văzut o determinare incredibilă din partea CFR-ului, iar asta n-am văzut şi la Dinamo. Mie mi s-a părut deja Dinamo în vacanţă la acest meci, sper să mă fi înşelat. Ei şi-au îndeplinit obiectivul şi am văzut o diferenţă foarte mare şi faţă de meciul de la începutul campionatului cu CFR. Dinamo nu mai marchează, nu mai are ocazii, a fost un meci dezamăgitor. Reclamă

Reclamă

Centrările sunt în primul om, golurile marcate de Dinamo vin din cornere sau din şuturile trimise de Politic sau Selmani”, a declarat Cristi Pulhac, conform primasport.ro.

Zeljko Kopic, prima reacție după CFR Cluj – Dinamo 3-1

În opinia lui Zeljko Kopic, CFR Cluj a fost „echipa mai bună” la duelul cu Dinamo. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre lupta din play-off și a dat asigurări că Dinamo va da totul la fiecare meci, pentru a-și face suporterii fericiți.

„CFR a fost echipa mai bună astăzi. Am încercat să preluăm controlul jocului, dar nu am reușit. În repriza a 2-a am început mult mai bine, am marcat golul, a fost o parte a jocului pe care am dominat-o.

Reclamă