Diana Şucu, "explozie" de bucurie după ce Denis Ciobotariu a marcat primul lui gol al sezonului! - Antena Sport

Diana Şucu şi Dan Şucu, la un meci al Rapidului / Profimedia Images

Denis Ciobotariu a deschis scorul în meciul Rapid – UTA. Fundaşul central a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat foarte bine de Claudiu Petrila. Este primul gol al sezonului pentru Denis Ciobotariu.

Aflată în tribune, soţia lui Dan Şucu, Diana Şucu, a sărbătorit cu mult entuziasm reuşita lui Denis Ciobotariu. Soţul ei, Dan Şucu, a fost mai reţinut.

Diana Şucu, foarte entuziasmată după golul lui Denis Ciobotariu

Soţii Şucu urmăresc partida cu UTA din lojă, alături de acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce îndeplineşte şi funcţia de preşedinte executiv al clubului.

Totodată, în lojă, alături de soţii Şucu se află Robert Niţă şi Vasile Maftei, foşti jucători ai Rapidului.

Cu o victorie, Rapid şi-ar consolida poziţia a 2-a în Liga 1. Giuleştenii ar ajunge la 18 puncte, cu unul mai puţin decât liderul Universitatea Craiova.