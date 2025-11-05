„Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” - Antena Sport

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă 48 de ani a semnat cu clujenii un contract valabil până în vară, cu opțiunea de prelungire, înlocuindu-l pe bancă pe Andrea Mandorlini.
Daniel Pancu speră să o redreseze pe CFR Cluj și să o califice în play-off. La startul returului, trupa din Gruia ocupă loc de baraj, cu 13 puncte acumulate după 15 meciuri jucate.
Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj
Daniel Pancu le-a mulțumit celor din conducerea noului club pentru faptul că l-au ales. El a subliniat că nu va fi ușor ca CFR Cluj să depășească perioada dezastruoasă prin care trece, mărturisind că problema nu e doar mentală, în privința jucătorilor.
Totodată, Daniel Pancu a dezvăluit și că încă din prima sa zi la clubul din Gruia, Neluțu Varga l-a asigurat că nu va avea probleme din punct de vedere financiar.
„Consider că CFR este un club de campioni unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede, în mod natural și firesc. Le mulțumesc celor din conducere că s-au gândit la mine. Mai departe, eu trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni. Asta a fost primul motiv pentru care am acceptat, așa de departe de la televizor sau cât am fost selecționer. Am venit de câteva ori la Cluj. Din punctul meu de vedere, lotul CFR-ului este cu siguranță unul dintre primele 6 echipe ale campionatului.
Eu am mai trecut de 2 ori ca jucător: o dată cu Rapid chiar am retrogradat, am mai avut și la Beşiktaş în serie. Când ajungi în mlaștina asta de la coada clasamentului, se iese foarte greu. Toată lumea are impresia că suntem valoroși, că batem, dar foarte greu se iese din situația asta. Nu joacă numele, trebuie să demonstrăm totul pe teren și cred că vom urca și în clasament.
Nu cred că e doar o problemă mentală. În fiecare joc, dar în fiecare joc, CFR a avut șansa să se ducă la 2 goluri diferență și nu a făcut-o. E factorul cel mai important pentru mine. Nu mai e niciun secret, sunt niște recorduri. Mulți ar spune să te uiți la partea defensivă, eu mă uit cum să dăm al doilea și al treilea gol, acolo.
Din ce știu, probleme au mai fost la CFR și s-au rezolvat. Exact lucrul ăsta mi l-a transmis patronul în prima zi: nimeni nu a plecat neplătit de la Cluj. Mă gândesc foarte puțin la partea asta. Nu sunt absurd, dar dacă cineva e lipsit de energie sau își caută un alibi că nu e plătit, cu mine are o problemă. Să știe lucrul ăsta. Ar trebui să fie cu toții sinceri. Dar nu cred că va fi cazul”, a declarat Daniel Pancu, la prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj.
Ce a spus Daniel Pancu despre Louis Munteanu
Daniel Pancu a oferit declarații și despre Louis Munteanu, cel cu care nu a avut cea mai bună relație la echipa națională de tineret a României. Noul antrenor al clujenilor a transmis, însă, că a discutat cu atacantul, fiind surprins de reacția avută de acesta după ultimul meci disputat de echipă. Concret, după eșecul cu Dinamo, scor 1-2, Munteanu a început să plângă în timpul interviului.
„(n.r. – Louis Munteanu) Îl cunosc foarte bine. Am discutat ieri sau alaltăieri cu el. Ce i s-a întâmplat lui nu am mai văzut, pentru că un jucător de 22 de ani, chiar dacă era golgheterul României, a fost supus unei presiuni. Nu e ușor să auzi în fiecare zi că pleci în stânga, pleci în dreapta, rămâi la Cluj, ai dat nu știu câte goluri, echipa națională o prinzi, nu o prinzi.
Mental, cred că și pentru unul de 30 e greu. Mesajul meu pentru el a fost scurt: să nu se mai accidenteze. De fapt, cred că cea mai mare problemă a lui a fost pregătirea de vară și inconstanța din pregătire. Trebuie să aibă foarte mare grijă să nu se accidenteze până la iarnă. Asta a fost soarta, cu toții avem de învățat, e mult mai puternic ca înainte. Iar începând de duminică să revină și să ne ajute cum a făcut-o minunat în sezonul trecut”, a mai spus Daniel Pancu, la conferința de presă.
