Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi”

„Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 17:36

Comentarii
Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: Asta mi-a spus patronul în prima zi”

Daniel Pancu, în prima conferință la CFR Cluj/ AntenaSport

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă 48 de ani a semnat cu clujenii un contract valabil până în vară, cu opțiunea de prelungire, înlocuindu-l pe bancă pe Andrea Mandorlini. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu speră să o redreseze pe CFR Cluj și să o califice în play-off. La startul returului, trupa din Gruia ocupă loc de baraj, cu 13 puncte acumulate după 15 meciuri jucate. 

Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj 

Daniel Pancu le-a mulțumit celor din conducerea noului club pentru faptul că l-au ales. El a subliniat că nu va fi ușor ca CFR Cluj să depășească perioada dezastruoasă prin care trece, mărturisind că problema nu e doar mentală, în privința jucătorilor. 

Totodată, Daniel Pancu a dezvăluit și că încă din prima sa zi la clubul din Gruia, Neluțu Varga l-a asigurat că nu va avea probleme din punct de vedere financiar.  

„Consider că CFR este un club de campioni unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede, în mod natural și firesc. Le mulțumesc celor din conducere că s-au gândit la mine. Mai departe, eu trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni. Asta a fost primul motiv pentru care am acceptat, așa de departe de la televizor sau cât am fost selecționer. Am venit de câteva ori la Cluj. Din punctul meu de vedere, lotul CFR-ului este cu siguranță unul dintre primele 6 echipe ale campionatului. 

Reclamă
Reclamă

Eu am mai trecut de 2 ori ca jucător: o dată cu Rapid chiar am retrogradat, am mai avut și la Beşiktaş în serie. Când ajungi în mlaștina asta de la coada clasamentului, se iese foarte greu. Toată lumea are impresia că suntem valoroși, că batem, dar foarte greu se iese din situația asta. Nu joacă numele, trebuie să demonstrăm totul pe teren și cred că vom urca și în clasament. 

Nu cred că e doar o problemă mentală. În fiecare joc, dar în fiecare joc, CFR a avut șansa să se ducă la 2 goluri diferență și nu a făcut-o. E factorul cel mai important pentru mine. Nu mai e niciun secret, sunt niște recorduri. Mulți ar spune să te uiți la partea defensivă, eu mă uit cum să dăm al doilea și al treilea gol, acolo. 

Din ce știu, probleme au mai fost la CFR și s-au rezolvat. Exact lucrul ăsta mi l-a transmis patronul în prima zi: nimeni nu a plecat neplătit de la Cluj. Mă gândesc foarte puțin la partea asta. Nu sunt absurd, dar dacă cineva e lipsit de energie sau își caută un alibi că nu e plătit, cu mine are o problemă. Să știe lucrul ăsta. Ar trebui să fie cu toții sinceri. Dar nu cred că va fi cazul”, a declarat Daniel Pancu, la prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj. 

Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 gradeVremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
Reclamă

Ce a spus Daniel Pancu despre Louis Munteanu 

Daniel Pancu a oferit declarații și despre Louis Munteanu, cel cu care nu a avut cea mai bună relație la echipa națională de tineret a României. Noul antrenor al clujenilor a transmis, însă, că a discutat cu atacantul, fiind surprins de reacția avută de acesta după ultimul meci disputat de echipă. Concret, după eșecul cu Dinamo, scor 1-2, Munteanu a început să plângă în timpul interviului. 

„(n.r. – Louis Munteanu) Îl cunosc foarte bine. Am discutat ieri sau alaltăieri cu el. Ce i s-a întâmplat lui nu am mai văzut, pentru că un jucător de 22 de ani, chiar dacă era golgheterul României, a fost supus unei presiuni. Nu e ușor să auzi în fiecare zi că pleci în stânga, pleci în dreapta, rămâi la Cluj, ai dat nu știu câte goluri, echipa națională o prinzi, nu o prinzi.

Mental, cred că și pentru unul de 30 e greu. Mesajul meu pentru el a fost scurt: să nu se mai accidenteze. De fapt, cred că cea mai mare problemă a lui a fost pregătirea de vară și inconstanța din pregătire. Trebuie să aibă foarte mare grijă să nu se accidenteze până la iarnă. Asta a fost soarta, cu toții avem de învățat, e mult mai puternic ca înainte. Iar începând de duminică să revină și să ne ajute cum a făcut-o minunat în sezonul trecut”, a mai spus Daniel Pancu, la conferința de presă. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Observator
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Fanatik.ro
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
19:45
LIVE SCOREInter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). Vlad Dragomir e titular în Pafos – Villareal
19:34
Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul
19:29
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Sofia Polcanova e ACUM în AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt
19:07
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
18:44
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
18:37
„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”