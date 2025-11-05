„Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” - Antena Sport

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă 48 de ani a semnat cu clujenii un contract valabil până în vară, cu opțiunea de prelungire, înlocuindu-l pe bancă pe Andrea Mandorlini.

Daniel Pancu speră să o redreseze pe CFR Cluj și să o califice în play-off. La startul returului, trupa din Gruia ocupă loc de baraj, cu 13 puncte acumulate după 15 meciuri jucate.

Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj

Daniel Pancu le-a mulțumit celor din conducerea noului club pentru faptul că l-au ales. El a subliniat că nu va fi ușor ca CFR Cluj să depășească perioada dezastruoasă prin care trece, mărturisind că problema nu e doar mentală, în privința jucătorilor.

Totodată, Daniel Pancu a dezvăluit și că încă din prima sa zi la clubul din Gruia, Neluțu Varga l-a asigurat că nu va avea probleme din punct de vedere financiar.

„Consider că CFR este un club de campioni unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede, în mod natural și firesc. Le mulțumesc celor din conducere că s-au gândit la mine. Mai departe, eu trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni. Asta a fost primul motiv pentru care am acceptat, așa de departe de la televizor sau cât am fost selecționer. Am venit de câteva ori la Cluj. Din punctul meu de vedere, lotul CFR-ului este cu siguranță unul dintre primele 6 echipe ale campionatului.