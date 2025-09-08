Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Zeljko Kopic îşi doreşte în continuare un fundaş central, iar noua ţintă a “câinilor” este Anton Kresic, un alt jucător de la CFR Cluj.

Dinamo încearcă să oficializeze transferul în ultima zi de mercato din Liga 1. “Câinii” poartă negocieri avansate pentru a obţine semnătura lui Kresic.

Conform digisport.ro, CFR Cluj cere o sumă cuprinsă între 300.000 şi 400.000 de euro în schimbul lui Anton Kresic, mult mai mică faţă de cea cerută pentru Matei Ilie.

Clujenii voiau să obţină 700.000 de euro în schimbul tânărului fundaş român, sumă care nu a putut fi plătită de Dinamo, în cele din urmă.

Anton Kresic, noul jucător aflat în vizorul “câinilor”, a fost transferat de CFR Cluj de la Rijeka în 2024, în schimbul sumei de 400.000 de euro. În urmă cu un sezon, el a fost iniţial împrumutat de clujeni de la formaţia din Croaţia.