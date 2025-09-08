Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic

Publicat: 8 septembrie 2025, 14:24

Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Hepta

Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Zeljko Kopic îşi doreşte în continuare un fundaş central, iar noua ţintă a “câinilor” este Anton Kresic, un alt jucător de la CFR Cluj.

Dinamo încearcă să oficializeze transferul în ultima zi de mercato din Liga 1. “Câinii” poartă negocieri avansate pentru a obţine semnătura lui Kresic.

Conform digisport.ro, CFR Cluj cere o sumă cuprinsă între 300.000 şi 400.000 de euro în schimbul lui Anton Kresic, mult mai mică faţă de cea cerută pentru Matei Ilie.

Clujenii voiau să obţină 700.000 de euro în schimbul tânărului fundaş român, sumă care nu a putut fi plătită de Dinamo, în cele din urmă.

Anton Kresic, noul jucător aflat în vizorul “câinilor”, a fost transferat de CFR Cluj de la Rijeka în 2024, în schimbul sumei de 400.000 de euro. În urmă cu un sezon, el a fost iniţial împrumutat de clujeni de la formaţia din Croaţia.

Anton Kresic este cotat la suma de jumătate de milion de euro, conform site-urilor de specialitate. În acest sezon, croatul în vârstă de 29 de ani a bifat doar trei partide pentru CFR Cluj, două în campionat, cu Oţelul şi FCSB, şi returul cu Hacken din play-off-ul Conference League.

Ce spunea Andrei Nicolescu despre suma pe care ar fi putut să o plătească Dinamo pentru Matei Ilie

Oficialul „câinilor” a dezvăluit că s-au purtat negocieri, însă mutarea e greu de realizat din cauza prețului cerut de Neluțu Varga, care nu poate fi plătit de Dinamo.

„Au existat discuţii, dar suntem departe – preţul este prea mare, raportat la ce îşi propune Dinamo acum şi ce îşi propune CFR. Under-ul nu mai reprezenta o provocare pentru noi şi sper să nu mai reprezinte nici în viitor. Provocarea noastră sunt jucătorii români tineri cu potenţial foarte mare. Cei care au confirmat deja în România au preţuri pe care Dinamo nu le poate accesa acum. Cam 450.000 de euro este plafonul maxim la care ne-am încadrat pentru fiecare jucător.

În ceea ce priveşte aducerea altor jucători la Dinamo, până mâine seară, prin transfer, cred că este foarte complicat. Este o perioadă dificilă, şi având în vedere jucătorii cu care am încercat să închidem lotul, ce am reuşit – am reuşit, ce nu am reuşit – nu am reuşit”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

