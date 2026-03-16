Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo se delimitează de bannerul rasist al fanilor de la meciul cu Rapid. S-a cerut depunctarea clubului

Radu Constantin Publicat: 16 martie 2026, 22:14

Comentarii
Dinamo se delimitează de bannerul rasist al fanilor de la meciul cu Rapid. S-a cerut depunctarea clubului

FOTO: AntenaSport

Meciul de pe Giulești a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Ieri în robie, azi în galerie”, o lozincă rasistă care face referire la sutele de ani în care romii au fost robi în Țara Românească. Robia a fost abolită în 1856! Sociologul Gelu Duminică a cerut depunctarea clubului, spunând că banner-ul afişat de fanii lui Dinamo “e rasism și extremism în stare pură”.

Dinamo a taxat gestul fanilor într-un comunicat.

“Clubul Dinamo 1948 se delimitează ferm de orice manifestare cu caracter rasist, xenofob sau discriminatoriu, indiferent de forma în care aceasta se exprimă.

Dinamo 1948 respinge fără echivoc orice astfel de comportament și reafirmă că respectul față de demnitatea tuturor persoanelor este un principiu care nu poate face obiectul niciunei derogări.

Reclamă
Reclamă

În calitate de club organizator al meciurilor disputate pe teren propriu, Dinamo 1948 respectă și aplică întotdeauna regulile stabilite în cadrul ședinței de cooperare premergătoare jocului, astfel încât niciun banner și niciun mesaj să nu fie afișate în stadion fără acordul prealabil al părților implicate în procesul de organizare și securitate, respectiv organizatorul și Jandarmeria Română.

Clubul va continua să colaboreze cu toate instituțiile competente, în limitele regulamentelor în vigoare”, se arată în comunicatul celor de la FC Dinamo.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu avea poliţista videochatistă din Ilfov. Fostul iubit ar fi deconspirat-o
Observator
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”
Fanatik.ro
21:53

Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv
21:51

“Perla” lui CFR a marcat cel mai rapid gol din acest sezon. Când a “oprit” cronometrul în derby-ul cu “U” Cluj
21:40

FotoCadre fabuloase din Universitatea Cluj – CFR! Suporterii au făcut spectacol în derby-ul Ardealului
21:21

LIVE TEXTU Cluj – CFR Cluj 1-1. Derby “de foc” în Ardeal. Se joacă de la o poartă la alta
21:14

VideoJurnal Antena Sport | Mândru de prietenul Kimi
21:13

Mihai Stoica a explicat cât de grave sunt accidentările lui Chiricheș și Graovac, după FCSB – Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 3 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 VideoAtacantul pe care Craiova i l-a “suflat” lui Gigi Becali a deschis scorul în meciul cu echipa lui Ianis Stoica! 6 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”