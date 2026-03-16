Dinamo se delimitează de bannerul rasist al fanilor de la meciul cu Rapid. S-a cerut depunctarea clubului

Meciul de pe Giulești a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

“Ieri în robie, azi în galerie”, o lozincă rasistă care face referire la sutele de ani în care romii au fost robi în Țara Românească. Robia a fost abolită în 1856! Sociologul Gelu Duminică a cerut depunctarea clubului, spunând că banner-ul afişat de fanii lui Dinamo “e rasism și extremism în stare pură”.

Dinamo a taxat gestul fanilor într-un comunicat.

“Clubul Dinamo 1948 se delimitează ferm de orice manifestare cu caracter rasist, xenofob sau discriminatoriu, indiferent de forma în care aceasta se exprimă.

Dinamo 1948 respinge fără echivoc orice astfel de comportament și reafirmă că respectul față de demnitatea tuturor persoanelor este un principiu care nu poate face obiectul niciunei derogări.