Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” - Antena Sport

Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului dorit din Liga 1. Andrei Nicolescu a dezvăluit că prețul cerut de FC Argeș în schimbul lui Mario Tudose este unul mult prea mare pentru „câini”.
Tânărul fundaș al piteștenilor a fost dorit în vară și de FCSB. Gigi Becali a renunțat însă la transferul lui, după ce nu a ajuns la o înțelegere cu Dani Coman, președintele de al FC Argeș.
Dinamo și-a luat gândul de la transferul lui Mario Tudose
Andrei Nicolescu a dezvăluit că pentru a obține semnătura lui Mario Tudose, Dinamo trebuie să plătească suma de un milion de euro, urmând să-l dețină pe jucător în coproprietate cu cei de la Benfica.
„Tudose, din câte am înțeles, costă foarte mult. L prețul acesta, sub nicio formă nu ne interesează. Din informațiile mele, 50% din Tudose este un milion de euro, ceea ce e exagerat de mult”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
De asemenea, președintele „câinilor” a dezvăluit că Dinamo a început negocierile privind prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, titular de bază în formația lui Zeljko Kopic.
„A venit agentul lui la ultimul meci. Am discutat, avem niște condiții în care am început, sperăm să o închidem, rămâne de văzut. Pe de altă parte, jucătorii profesioniști trebuie să fie înțeleși. Campionatul românesc și Dinamo reprezintă o rampă de lansare pentru cei care vin de afară.
E momentul lor să strălucească un pic și să gândească cum ar putea lua mai mulți bani în campionate cu putere financiară mai mare, vorbim de triplu. E greu să aduci alte argumente unui jucător”, a mai spus Andrei Nicolescu.
