Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”

Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 21:57

Comentarii
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: Costă foarte mult”

Andrei Nicolescu / Profimedia Images

Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului dorit din Liga 1. Andrei Nicolescu a dezvăluit că prețul cerut de FC Argeș în schimbul lui Mario Tudose este unul mult prea mare pentru „câini”. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fundaș al piteștenilor a fost dorit în vară și de FCSB. Gigi Becali a renunțat însă la transferul lui, după ce nu a ajuns la o înțelegere cu Dani Coman, președintele de al FC Argeș. 

Dinamo și-a luat gândul de la transferul lui Mario Tudose 

Andrei Nicolescu a dezvăluit că pentru a obține semnătura lui Mario Tudose, Dinamo trebuie să plătească suma de un milion de euro, urmând să-l dețină pe jucător în coproprietate cu cei de la Benfica. 

Tudose, din câte am înțeles, costă foarte mult. L prețul acesta, sub nicio formă nu ne interesează. Din informațiile mele, 50% din Tudose este un milion de euro, ceea ce e exagerat de mult”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro. 

De asemenea, președintele „câinilor” a dezvăluit că Dinamo a început negocierile privind prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, titular de bază în formația lui Zeljko Kopic. 

Reclamă
Reclamă

„A venit agentul lui la ultimul meci. Am discutat, avem niște condiții în care am început, sperăm să o închidem, rămâne de văzut. Pe de altă parte, jucătorii profesioniști trebuie să fie înțeleși. Campionatul românesc și Dinamo reprezintă o rampă de lansare pentru cei care vin de afară. 

E momentul lor să strălucească un pic și să gândească cum ar putea lua mai mulți bani în campionate cu putere financiară mai mare, vorbim de triplu. E greu să aduci alte argumente unui jucător”, a mai spus Andrei Nicolescu. 

Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la baniProbleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
Fanatik.ro
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
22:39
Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă
22:27
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile
22:27
LIVE TEXTInter – Kairat Almaty 1-0. Brugge – Barcelona 2-1! City – Dortmund 2-0. Dragomir, prima victorie în Ligă
21:47
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
21:28
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!