Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” - Antena Sport

Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului dorit din Liga 1. Andrei Nicolescu a dezvăluit că prețul cerut de FC Argeș în schimbul lui Mario Tudose este unul mult prea mare pentru „câini”.

Tânărul fundaș al piteștenilor a fost dorit în vară și de FCSB. Gigi Becali a renunțat însă la transferul lui, după ce nu a ajuns la o înțelegere cu Dani Coman, președintele de al FC Argeș.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că pentru a obține semnătura lui Mario Tudose, Dinamo trebuie să plătească suma de un milion de euro, urmând să-l dețină pe jucător în coproprietate cu cei de la Benfica.

„Tudose, din câte am înțeles, costă foarte mult. L prețul acesta, sub nicio formă nu ne interesează. Din informațiile mele, 50% din Tudose este un milion de euro, ceea ce e exagerat de mult”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

De asemenea, președintele „câinilor” a dezvăluit că Dinamo a început negocierile privind prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, titular de bază în formația lui Zeljko Kopic.