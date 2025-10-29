Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată - Antena Sport

Fanii lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Dinamo şi Rapid au fost sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby-ul din etapa a 13-a a Ligii 1, câştigat de giuleşteni cu 2-0. Ambele formaţii au primit câte o amendă de 11.250 de lei pentru derapajele suporterilor.

La duelul disputat pe Arena Naţională, fanii s-au atacat reciproc şi au afişat mai multe bannere cu mesaje dure, pe tot parcursul partidei.

Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby

“În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportiva de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art.83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul Dinamo 1948 Sa va executa sanțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 82.2.b din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 11.250 lei.