Dinamo vrea să dea lovitura! "Câinii" negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu - Antena Sport

Dinamo trage tare pe finalul campaniei de transferuri. “Câinii” au pus ochii pe Adrian Mazilu, fostul jucător de la Farul Constanţa.
Tânărul de 19 ani este jucătorul celor de la Brighton, echipă la care nu a reuşit să se impună. Se pare că fostul jucător al lui Gică Hagi nu a reuşit să impresioneze nici la Vitesse Arnhem, echipă la care a fost împrumutat de către olandezi.
Adrian Mazilu s-a întors apoi în Anglia în urmă cu un an, dar accidentările i-au dat mari bătăi de cap. Acum, el va încerca să îşi relanseze cariera în Liga 1, după două operaţii în ultimul an.
Potrivit digisport.ro, Adrian Mazilu este foarte aproape de a ajunge la Dinamo. Conducerea “câinilor” se află în negocieri avansate cu Brighton, echipa la care Mazilu este legitimat românul. Sursa mai sus menţionată susţine că cele două părţi sunt aproape de a ajunge la un acord.
În vara anului 2023, Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru transferul lui Adrian Mazilu de la Farul Constanţa. El a rămas la Farul până în ianuarie 2024, sub formă de împrumut, după care a fost împrumutat în Olanda.
Cotat la un milion de euro pe transfermarkt.com, Adrian Mazilu a evoluat în 46 de meciuri pentru Farul Constanţa, în toate competiţiile. El a marcat 9 goluri şi a oferit 4 pase de gol.
