Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo vrea să dea lovitura! "Câinii" negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo vrea să dea lovitura! “Câinii” negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu

Dinamo vrea să dea lovitura! “Câinii” negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu

Publicat: 26 august 2025, 18:42

Comentarii
Dinamo vrea să dea lovitura! Câinii negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu

Adrian Mazilu / Hepta

Dinamo trage tare pe finalul campaniei de transferuri. “Câinii” au pus ochii pe Adrian Mazilu, fostul jucător de la Farul Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul de 19 ani este jucătorul celor de la Brighton, echipă la care nu a reuşit să se impună. Se pare că fostul jucător al lui Gică Hagi nu a reuşit să impresioneze nici la Vitesse Arnhem, echipă la care a fost împrumutat de către olandezi.

Dinamo, aproape de transferul lui Adrian Mazilu

Adrian Mazilu s-a întors apoi în Anglia în urmă cu un an, dar accidentările i-au dat mari bătăi de cap. Acum, el va încerca să îşi relanseze cariera în Liga 1, după două operaţii în ultimul an.

Potrivit digisport.ro, Adrian Mazilu este foarte aproape de a ajunge la Dinamo. Conducerea “câinilor” se află în negocieri avansate cu Brighton, echipa la care Mazilu este legitimat românul. Sursa mai sus menţionată susţine că cele două părţi sunt aproape de a ajunge la un acord.

În vara anului 2023, Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru transferul lui Adrian Mazilu de la Farul Constanţa. El a rămas la Farul până în ianuarie 2024, sub formă de împrumut, după care a fost împrumutat în Olanda.

Reclamă
Reclamă

Cotat la un milion de euro pe transfermarkt.com, Adrian Mazilu a evoluat în 46 de meciuri pentru Farul Constanţa, în toate competiţiile. El a marcat 9 goluri şi a oferit 4 pase de gol.

Cristi Borcea a venit cu un verdict dur pentru Dinamo

Cristi Borcea a vorbit despre situația lui Dinamo, după primele etape ale noului sezon. Fostul patron al „câinilor” a venit cu un verdict dur pentru echipa lui Zeljko Kopic.

După 7 meciuri disputate în noua stagiune de Liga 1, „câinii” au adunat 12 puncte. Până în momentul de față, Dinamo a înregistrat 3 victorii, 3 rezultate de egalitate și o înfrângere.

Politolog, despre blocajul din reforma "specialilor": Politicienii vor să se aibă bine cu oameni din JustiţiePolitolog, despre blocajul din reforma "specialilor": Politicienii vor să se aibă bine cu oameni din Justiţie
Reclamă

“Pe Dinamo, acum când vorbim noi, o văd între locul 5 și locul 7, nu cred că prind cupele europene. Și ei sunt conștienți. Depinde de politică. Au pe cei de le Renovatio în spate care sunt foarte serioși și foarte potenți. Depinde de politica lor, ce au vorbit.

Au luat numai tineri și au pierdut patru fotbaliști cu experiență mare… nu poți să progresezi. Cei tineri nu pot să crească decât dacă au jucători cu experiență în jurul lor. Asta spun, trebuie un mijlocaș și un vârf de atac, să poată să crească și ceilalți”, a spus Cristi Borcea, la prosport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
Observator
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
18:21
Rio Ngumoha, salariu sub nivelul Ligii 1. Cât încasează pe lună puștiul care se anunță noul star al lui Liverpool
18:15
Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: “Sunt o sursă de tulburări publice”
17:40
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august
17:31
Alex Băluţă, lovitura carierei! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii coechipieri ai fostului jucător de la FCSB
17:27
Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram ratează returul cu Bașakșehir
17:02
O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: “Eu asta aș face”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 4 Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român 5 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! 6 Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”