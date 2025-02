"Doar atunci beau un whisky mic!" Sorin Cârţu s-a năpustit asupra lui Chipciu şi Nistor: "Frustraţi! O daţi în porumb!" - Antena Sport

Sorin Cârţu a izbucnit după scandalul din Bănie şi s-a năpustit asupra lui Alex Chipciu şi Dan Nistor. Oficialul Universităţii Craiova le-a răspuns jucătorilor lui U Cluj, care l-au acuzat că consumase alcool şi că a făcut gesturi reprobabile la vestiare.

„Legendă beată, care te scuipă”, a spus Alex Chipciu despre Sorin Cârţu. Nici Dan Nistor nu l-a menajat pe fostul mare jucător al Craiovei. Replica lui „Sorinaccio” nu s-a lăsat mult aşteptată.

Sorin Cârţu s-a năpustit asupra lui Chipciu şi Nistor

„Singurul moment în care beau este în avion. În avion, da, pentru că mi-e frică și beau un whisky mic, un whisky de calitate, un Glenfiddich de 21, 20 sau 18, în cel mai rău caz. În rest, nu veni tu cu mine să amplifici ca să pară declarația ta mai agresivă pentru că o dai în porumb.

Am văzut declarația lui Chipciu, deși nu mă interesează să intru în polemici nici cu el, nici cu Nistor, care se făcea că nu știe despre cine e vorba. Îi spun eu: nu sunt domnul ăla, ci domnul Cârțu, care te-a adus la Universitatea Craiova. Eu am fost printre cei care te-au susținut să te luăm. Un an de zile ne-ai satisfăcut, iar gândurile noastre de a fi la Craiova au fost îndreptățite prin prestațiile avute. După, când ai început să faci găști și bisericuțe în echipă, am fost printre cei care au fost pentru a-ți da drumul.

Ei sunt niște jucători frustrați pentru rezultatul de aseară și nu știau unde să îndrepte atenția. Chipciu a fost cel mai bun de la noi de aseară, dacă e să o luăm așa.