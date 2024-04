"Doar opinia lui contează!" Florinel Coman a dezvăluit cum se sfătuiește cu Gică Hagi, după FCSB - Rapid 2-2 - Antena Sport

Mingea lui Olaru nu a ieșit niciodată! La cornerul meu s-a ridicat fanionul, nici atunci nu a ieșit!

Arbitrajul a fost foarte bun, splendid, ne-a ținut în meci. Era normal să fie așa, cu înjurături, la atâția oameni. Dar a fost un arbitraj bun!

Nu mă interesează nici dacă mă face cineva în toate felurile (n.r. legat de plecarea în Qatar). Nu mă interesează de nimeni.

Mă interesează doar de opinia unui domn căruia nu vreau să îi dau numele! (n.r. Gică Hagi?) Da! Doar opinia sa contează, legat de asta”, a spus Florinel Coman, la digisport.ro.

Alex Băluță, verdict despre lupta la titlu după FCSB – Rapid 2-2

Alex Băluță, verdict despre lupta la titlu după FCSB – Rapid 2-2. Jucătorul roș-albaștrilor și-a revenit din accidentare și a fost trimis în teren, de Gigi Becali, în a doua repriză a duelului. Acesta a reușit să marcheze golul egalizator.

„Până la urmă am reușit să facem egal, era și păcat să pierdem acest meci, în fața suporterilor. În a doua repriză am fi putut să câștigăm meciul, am avut mai multe ocazii.

Așa sunt derby-urile, a fost un derby pe cinste! Mă bucur că am revenit cu gol în echipă. Am adus acel plus de care colegii aveau nevoie.