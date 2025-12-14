Pep Guardiola, record uluitor în Premier League! Spaniolul a depășit antrenori legendari - Antena Sport

Închide meniul
Pep Guardiola, record uluitor în Premier League! Spaniolul a depășit antrenori legendari

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 22:05

Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger / Colaj Antena Sport

Manchester City a făcut spectacol duminică pe terenul celor de la Crystal Palace. „Cetățenii” s-au impus cu scorul de 3-0 în disputa de pe Selhurst Park, reușind să se apropie la două puncte de liderul Arsenal.

La această partidă, Pep Guardiola a bifat victoria cu numărul 150 în campionatul Angliei, o performanță cu adevărat remarcabilă, având în vedere faptul că a stabilit un nou record.

Pep Guardiola, peste Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger

Victoria cu Crystal Palace va avea începând de astăzi o însemnătate aparte pentru Pep Guardiola. Antrenorul spaniol a atins borna de 150 de succese în Premier League, stabilind, totodată și un nou record al competiției.

Concret, tehnicianul celor de la Manchester City a ajuns cel mai rapid la acest număr de victorii, având nevoie de 358 de partide pentru a bifa acest record impresionant.

Recordul era deținut de legendarul Sir Alex Ferguson, care a atins 150 de victorii în cel mai tare campionat al lumii în 522 de partide. Arsene Wenger, de partea cealaltă, a avut nevoie de 524 de jocuri.

1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 4 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 5 Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunţul după Rapid – Oţelul 0-2: “Vreau să lupt pentru trofee” 6 Rapid pregătește mutarea iernii în Liga 1! Giuleștenii vor să-i strice planurile lui Gigi Becali
