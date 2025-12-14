Pep Guardiola, record uluitor în Premier League! Spaniolul a depășit antrenori legendari - Antena Sport

Manchester City a făcut spectacol duminică pe terenul celor de la Crystal Palace. „Cetățenii” s-au impus cu scorul de 3-0 în disputa de pe Selhurst Park, reușind să se apropie la două puncte de liderul Arsenal.
La această partidă, Pep Guardiola a bifat victoria cu numărul 150 în campionatul Angliei, o performanță cu adevărat remarcabilă, având în vedere faptul că a stabilit un nou record.
Pep Guardiola, peste Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger
Victoria cu Crystal Palace va avea începând de astăzi o însemnătate aparte pentru Pep Guardiola. Antrenorul spaniol a atins borna de 150 de succese în Premier League, stabilind, totodată și un nou record al competiției.
Concret, tehnicianul celor de la Manchester City a ajuns cel mai rapid la acest număr de victorii, având nevoie de 358 de partide pentru a bifa acest record impresionant.
Recordul era deținut de legendarul Sir Alex Ferguson, care a atins 150 de victorii în cel mai tare campionat al lumii în 522 de partide. Arsene Wenger, de partea cealaltă, a avut nevoie de 524 de jocuri.
NEW RECORD: Pep Guardiola has become the fastest manager to record 150 Premier League wins when #ManCity have scored 3+ times, reaching the landmark in 358 matches.
Guardiola has overtaken Alex Ferguson's 522 matches and Arsene Wenger's 524 matches. pic.twitter.com/kQCk3QUYF4
— City Xtra (@City_Xtra) December 14, 2025
- Arne Slot a făcut anunţul, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: “Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”
- Arsenal, victorie dramatică! S-a impus în minutul 90+5, după două autogoluri marcate de Wolverhampton
- Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton
- S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie
- Mohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren