Două echipe din play-off, eliminate din lupta pentru titlu. Verdictul lui Giovanni Becali: "Sunt outsidere!" - Antena Sport

„A fost un derby disputat, probabil cu probleme de arbitraj, așa cum am văzut și în comentariile ulterioare. Au fost derby-uri mai importante decât ăsta, dar să nu uităm că, joi, FCSB are un meci vital. Din cauza aceasta, a încercat să joace cu jucători nu atât de importanți în campionat. FCSB a rezistat în inferioritate numerică atât cu PAOK, cât și cu Rapid. Mai mult decât atât, a avut ocazii de a marca. Rapid mai are niște chestii pe care trebuie să le pună în practică împreună cu antrenorul. Va fi poate cel mai important play-off din ultimii ani”, a declarat Giovanni Becali, conform prosport.ro.