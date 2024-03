Dumitru Dragomir l-a făcut praf pe Gigi Becali, după Rapid - FCSB 4-0: "Trebuie să fii bolnav mintal. E o politică idioată" - Antena Sport

„Nu toată lumea zicea, domnul Becali zicea (n.r. că e gata campionatul). Chiar vreau să văd şi eu unde este, că a zis că ne bate pe valoare, că ne surclasează, că nu ştie ce se întâmplă, că o să fie la 18 puncte.

Eu zic să bage şampania înapoi la rece, că la fotbal îi batem oricând. Îi cam batem de ceva timp. Azi a fost o diferenţă mare între noi şi ei, de la valoare până la orice. Unde-i valoarea acum, domnu’ Becali? Unde-i valoarea?

Şampania încă o are, că e încă pe primul loc, dar pe valoare greu. Cred că am arătat că suntem echipa mai bună azi, am fost mult mai buni, dar rămâne diferenţa de puncte, FCSB are prima şansă, dar eu zic totuşi să o ţină la rece, campionatul se joacă”, a declarat Victor Angelescu, la primasport.ro.