Dumitru Dragomir n-a avut milă de Denis Alibec: "Este inutil la FCSB! Gigi nu ştie lucrurile astea" - Antena Sport

Denis Alibec a adunat doar 131 de minute în 5 meciuri disputate în acest debut de sezon pentru FCSB, iar Dumitru Dragomir consideră prezenţa lui la echipa campioană ca fiind una inutilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 34 de ani cotat la 600.000 de euro a fost adus pentru a evolua prin rotaţie alături de Bîrligea şi, mai nou, Thiam.

“Denis Alibec este inutil la FCSB! Este jucător de pasă. Nu este ca Bîrligea, să îi dai pe poziţie viitoare, să sprinteze. Nu se potriveşte cu stilul FCSB-ului. L-aş băga doar cu Bîrligea. Dar cu cine să vorbeşti lucrurile astea?

Dumitru Dragomir: “La FCSB, Denis Alibec e jucat greşit”

Eu sunt prieten cu Gigi, dar n-avem discuţii de genul ăsta. Pe imobiliare poate că mai avem, dar aşa… nu. Lui Alibec dă-i mingea la picior. El, Tavi Popescu, Florin Tănase, sunt jucători de pasă finală.

Restul nu sunt jucători de pasă finală. Îl joacă greşit pe Alibec. Dar Gigi Becali n-are de unde să ştie lucrurile astea. Trebuie să îi spună cineva cu experienţa anilor în fotbal.