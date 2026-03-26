E oficial! Arena pe care CFR Cluj vrea să se mute din sezonul viitor

Jucătorii de la CFR Cluj, după golul marcat în derby-ul cu "U"

Clubul CFR Cluj a înaintat o solicitare oficială către Consiliul Județean Cluj pentru a disputa meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, începând cu sezonul viitor. Cererea a fost semnată de președintele clubului, Iuliu Mureșan, și adresată lui Alin Tișe, șeful CJ Cluj.

În documentul transmis, oficialii din Gruia subliniază importanța stadionului pentru comunitatea locală și consideră că arena modernă trebuie să fie un spațiu deschis tuturor iubitorilor de sport. „Cluj Arena reprezintă un reper important pentru clujeni, un loc în care sportul, cultura și divertismentul se întâlnesc la cele mai înalte standarde”, se arată în comunicatul clubului.

Oficialii subliniază că, dincolo de rivalitățile locale, stadionul a devenit un spațiu comun pentru toți suporterii din Cluj, indiferent de echipa favorită.

“Astfel de exemple pot continua şi cu fotbalul intern unde, pe Stadionul Ghencea evoluează atât CSA Steaua, cât şi FCSB, echipe aflate chiar într-un litigiu privind identitatea cluburilor, Arena Naţională – la fel, un stadion public – pe care evoluează toate echipele din Bucureşti (FCSB, Dinamo şi Rapid), dar şi Stadionul Ion Oblemenco din Craiova pe care evoluau, până de curând, atât FC U Craiova 1948 cât şi CS Universitatea Craiova”, scriu ardelenii în cerere.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor da curs solicitării și dacă CFR Cluj va evolua pe Cluj Arena în viitorul apropiat.