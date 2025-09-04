"E ultimul preţ" Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB

Publicat: 4 septembrie 2025, 10:40

Gigi Becali şi Neluţu Varga / Colaj Hepta

Deşi râdea iniţial, atunci când s-a discutat despre transferul lui Leo Bolgado la FCSB, Gigi Becali anunţa ulterior că roş-albaştrii sunt interesaţi de fundaşul central brazilian.

Cotat la 1.8 milioane de euro de transfermarkt.com, Gigi Becali l-ar putea achiziţiona pe brazilian pentru 700.000 de euro. Varga a spus că nu va mai lăsa nimic, în condiţiile în care dorea anterior între 800.000 şi 900.000 de euro pentru brazilian.

Neluţu Varga i-a transmis lui Gigi Becali că vrea 700.000 de euro pentru Bolgado: “Pot fi și două tranșe”

Suma de 700.000 de euro este ultimul preț (n.r: pentru Leo Bolgado). Pot fi și două tranșe”, a declarat Neluţu Varga pentru prosport.ro.

Leo Bolgado a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când formaţia din Gruia a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes. Fundaşul central brazilian a mai jucat la echipe precum Casa Pia şi Alverca, dar şi la Coimbra, în ţara sa natală, Brazilia.

Pe lângă Leo Bolgado, FCSB îl mai are pe lista de transferuri şi pe Mario Tudose. Stopperul celor de la FC Argeş ar fi o variantă şi pentru regula U21, având în vedere că are 20 de ani. El este deţinut de argeşeni în coproprietate cu cei de la Benfica. Gigi Becali a anunţat anterior că FCSB va mai transfera un fundaş central, care va face cuplu în apărare cu Siyabonga Ngezana. Becali e nemulţumit de evoluţiile din ultima vreme ale lui Mihai Popescu. Acesta a comis mai multe erori în ultimul timp.

Becali îl vrea şi pe Louis Munteanu

Bolgado a evoluat în 4 partide în Liga 1 în acest sezon, având o medie a notelor de numai 5.8, potrivit flashscore.ro. El a evoluat şi în Supercupa României, pierdută de CFR Cluj cu FCSB. Sezonul trecut, Bolgado a evoluat în 35 de partide în campionat, marcând 4 goluri şi reuşind un assist.

În toamna anului trecut, Becali dădea o lovitură pe piaţa transferurilor, aducându-l pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj la FCSB. A plătit 2 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri. Cota lui Bîrligea a “explodat” la FCSB. În prezent valorează 5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Când a fost adus de Becali la FCSB, era cotat la 1.6 milioane de euro. Becali îl vrea şi pe Louis Munteanu şi i-a propus lui Varga suma de 4.5 milioane de euro. Varga susţinea că a refuzat oferte de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu, care e cotat la 5 milioane de euro.

