Home | Fotbal | Liga 1 | Edi Iordănescu, surprins de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu mi-a venit să cred”. El nu ar mai lucra cu Becali

Edi Iordănescu, surprins de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu mi-a venit să cred”. El nu ar mai lucra cu Becali

Radu Constantin Publicat: 26 martie 2026, 8:26

Comentarii
Edi Iordănescu, surprins de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: Nu mi-a venit să cred”. El nu ar mai lucra cu Becali

Edi Iordănescu, pe banca României - Profimedia Images

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, a comentat revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a FCSB. Tehnicianul a recunoscut că decizia l-a luat prin surprindere, însă și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Rădoi de a schimba în bine jocul campioanei din SuperLiga.

„O mare surpriză. Sincer, nu mă așteptam. M-a surprins pe mine, cum cred că a surprins pe toată lumea”, a declarat Iordănescu pentru Fanatik, subliniind că îl cunoaște bine pe Mirel Rădoi atât ca om, cât și ca profesionist. Fostul selecționer a povestit că, la momentul preluării echipei naționale, a apelat la Rădoi pentru sfaturi, iar acesta i-a oferit un sprijin consistent, discutând ore întregi despre experiențele și provocările mandatului său.

În ceea ce privește colaborarea dintre Rădoi și patronul FCSB, Gigi Becali, Iordănescu consideră că relația personală dintre cei doi poate reprezenta un avantaj. „Ei știu ce au vorbit, la ce au bătut palma. Mai departe, timpul va spune”, a afirmat acesta, sugerând că stabilitatea depinde de modul în care vor gestiona eventualele tensiuni.

Totodată, Iordănescu s-a arătat convins că Rădoi are capacitatea de a-și impune punctul de vedere: „Are toate mijloacele să-l convingă și să țină situația sub control”. Declarațiile vin în contextul în care, în trecut, mai mulți antrenori ai FCSB s-au confruntat cu intervențiile patronului în deciziile tehnice.

Referindu-se la propria experiență la club, Iordănescu a sugerat că relația cu Becali s-a deteriorat în timp, în ciuda rezultatelor pozitive. Întrebat dacă ar reveni la FCSB, acesta a fost rezervat: „Nu știu dacă voi mai avea vreodată ofertă sau dacă m-aș întoarce în condițiile pe care mi le doresc. Sunt un antrenor cu principii clare”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Observator
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
11:49

Momentul așteptat de toți dinamoviștii. Ce spune Kopic despre situația lui Pușcaș: „E o veste bună”
11:32

Ionuț Chirilă a găsit problema cu care se confruntă Lucescu la națională: “Nu poți”
11:27

„Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala
11:26

VIDEOLuka Doncic, de neoprit! 43 de puncte şi victorie cu Indiana Pacers
11:15

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinală de lux la Miami
10:27

Turcii n-au milă de Lucescu. Incredibil ce scriu înainte de Turcia-România: „La asta să ne așteptăm”
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 4 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 5 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț