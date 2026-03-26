Edi Iordănescu, surprins de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu mi-a venit să cred”. El nu ar mai lucra cu Becali

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, a comentat revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a FCSB. Tehnicianul a recunoscut că decizia l-a luat prin surprindere, însă și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Rădoi de a schimba în bine jocul campioanei din SuperLiga.

„O mare surpriză. Sincer, nu mă așteptam. M-a surprins pe mine, cum cred că a surprins pe toată lumea”, a declarat Iordănescu pentru Fanatik, subliniind că îl cunoaște bine pe Mirel Rădoi atât ca om, cât și ca profesionist. Fostul selecționer a povestit că, la momentul preluării echipei naționale, a apelat la Rădoi pentru sfaturi, iar acesta i-a oferit un sprijin consistent, discutând ore întregi despre experiențele și provocările mandatului său.

În ceea ce privește colaborarea dintre Rădoi și patronul FCSB, Gigi Becali, Iordănescu consideră că relația personală dintre cei doi poate reprezenta un avantaj. „Ei știu ce au vorbit, la ce au bătut palma. Mai departe, timpul va spune”, a afirmat acesta, sugerând că stabilitatea depinde de modul în care vor gestiona eventualele tensiuni.

Totodată, Iordănescu s-a arătat convins că Rădoi are capacitatea de a-și impune punctul de vedere: „Are toate mijloacele să-l convingă și să țină situația sub control”. Declarațiile vin în contextul în care, în trecut, mai mulți antrenori ai FCSB s-au confruntat cu intervențiile patronului în deciziile tehnice.

Referindu-se la propria experiență la club, Iordănescu a sugerat că relația cu Becali s-a deteriorat în timp, în ciuda rezultatelor pozitive. Întrebat dacă ar reveni la FCSB, acesta a fost rezervat: „Nu știu dacă voi mai avea vreodată ofertă sau dacă m-aș întoarce în condițiile pe care mi le doresc. Sunt un antrenor cu principii clare”.