Mirel Rădoi crede că Mircea Lucescu ştie cum să bată Turcia: “Sunt sigur”

Radu Constantin Publicat: 25 martie 2026, 22:11

Mirel Rădoi / Profimedia

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Meciul este decisiv pentru “tricolori”, iar Mirel Rădoi crede că Mircea Lucescu are experienţa de a face diferenţa şi să găsească tactica cu care să bată Turcia.

Mirel Rădoi are speranţe că Lucescu poate face o surpriză, aşa cum România a reuşit cu Asutria, când a reuşit să se impună.

“Nu e ușor de pregătit o astfel de partidă. Poate părea una ușoară doar pentru noi, cei din exterior. Cred că cel mai potrivit ar fi să spunem că trebuie să joace inteligent. Ce înseamnă asta? Cred că, prin experiența selecționerului, prin ce a realizat nu doar în carieră, ci și la națională, a ajuns să cunoască atât calitățile, cât și defectele jucătorilor.

Ne aducem aminte de meciul cu Austria, când a reușit să-i surprindă din punct de vedere tactic adversarul, dar să și motiveze jucătorii. Dacă va reuși același lucru și în Turcia, sunt sigur că ne vom apropia, prin organizare de joc și motivația jucătorilor, de valoarea naționalei Turciei”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport.

Meciul cu Turcia reprezintă ultima şansă a tricolorilor lui Mircea Lucescu de a ajunge la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Dacă va trece de echipa lui Vincenzo Montella, România va disputa finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45, live pe Antena 1.

