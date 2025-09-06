Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose - Antena Sport

Deși părea să existe înțelegere între FC Argeș și FCSB pentru transferul lui Mario Tudose, cele două părți au ajuns acum într-un adevărat război. Edilul Piteștiului a avut o replică dură pentru patronul campioanei României, care l-a catalogat drept mafiot.
Gigi Becali le-a propus o afacere oficialilor nou promovatei, după ce a avut și o discuție cu tatăl fotbalistului în vârstă de 20 de ani. Dani Coman a venit însă cu o altă cerință, care l-a scos din sărite pe finanțatorul roș-albaștrilor.
Primarul Piteștiului, replică dură pentru Gigi Becali
Afacerea ”Mario Tudose” a devenit o adevărată bătaie de cap pentru cei de la FCSB, care sunt în căutarea unui fundaș central, dar care să respecte și regula U21 din campionatul intern.
Cu toate că Mihai Stoica anunța că s-a ajuns la un acord pentru aducerea fotbalistului de 20 de ani, acum, situația este tot mai incertă. Mai mult decât atât, Gigi Becali a pornit o adevărată tiradă la adresa lui Dani Coman, dar și la adresa primarului din Pitești.
Edilul orașului a venit cu o replică pentru patronul celor de la FCSB și a anunțat că îl va acționa în instanță pe latifundiarul din Pipera.
„În primul rand îi transmit domnului Becali că trebuie să probeze în instanță că eu sunt mafiot. Mă deranjează teribil această declarație și o să ne vedem în instanță.
Domnul Becali nu e mai presus de nimeni dacă are bani. Iar cu mine nu a vorbit în viața lui. Cum își permite să mă facă mafiot? Eu sunt primarul unui oraș, nu se poate să vorbești așa de un om cu care nu ai vorbit în viața ta.
Apoi, cred că o mare greșeală a făcut și tatăl lui Mario că s-a dus și a negociat cu ei. Păi cu FC Argeș are contract semnat Mario, nu dânsul. Cei de la FCSB trebuiau să discute cu noi, nu cu tatăl lui Mario”.
Cristian Gentea: „Eu cred că vor să găsească un țap ispășitor”
„Dani Coman mi-a zis că o să vorbească cu Bogdan Andone și o să mă sune dacă e ceva. Nu mi-a mai dat niciun telefon! Decizia finală o va lua Dani Coman în privința transferului, dar înțeleg că nu l-a mai căutat nimeni.
Nu știu de ce Gigi Becali vorbește despre mine. A vorbit el vreodată cu mine? Eu cred că vor să găsească un țap ispășitor. Copilul se simte foarte bine la Pitești, acolo unde este foarte apreciat. E o decizie grea și pentru el. O eventuală trecere la FCSB nu este una ușoară”, a spus Cristian Gentea, potrivit prosport.ro.
