Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose - Antena Sport

Deși părea să existe înțelegere între FC Argeș și FCSB pentru transferul lui Mario Tudose, cele două părți au ajuns acum într-un adevărat război. Edilul Piteștiului a avut o replică dură pentru patronul campioanei României, care l-a catalogat drept mafiot.

Gigi Becali le-a propus o afacere oficialilor nou promovatei, după ce a avut și o discuție cu tatăl fotbalistului în vârstă de 20 de ani. Dani Coman a venit însă cu o altă cerință, care l-a scos din sărite pe finanțatorul roș-albaștrilor.

Primarul Piteștiului, replică dură pentru Gigi Becali

Afacerea ”Mario Tudose” a devenit o adevărată bătaie de cap pentru cei de la FCSB, care sunt în căutarea unui fundaș central, dar care să respecte și regula U21 din campionatul intern.

Cu toate că Mihai Stoica anunța că s-a ajuns la un acord pentru aducerea fotbalistului de 20 de ani, acum, situația este tot mai incertă. Mai mult decât atât, Gigi Becali a pornit o adevărată tiradă la adresa lui Dani Coman, dar și la adresa primarului din Pitești.

Edilul orașului a venit cu o replică pentru patronul celor de la FCSB și a anunțat că îl va acționa în instanță pe latifundiarul din Pipera.