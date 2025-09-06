Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști” - Antena Sport

Mihai Stoica și Dani Coman au avut un dialog încins în direct la TV, în privința transferului lui Mario Tudose la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nu mai sunt șanse ca fundașul să ajungă la formația roș-albastră.
MM s-a plâns de modul în care Dani Coman a reacționat în timpul negocierile dintre FCSB și FC Argeș. Acesta a transmis că tatăl jucătorului ajunsese la o înțelegere cu Gigi Becali, însă mutarea a picat.
Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose
„Mario Tudose este un capitol închis, cel puțin în perioada asta de transferuri. Gigi a avut o înțelegere cu Dani Coman, care, nu știu din ce motiv, am presupus că din cauza intervenției primarului, a picat. Nu putem să fim la cheremul unui club care dă dovadă de o asemenea neseriozitate.
N-am întâlnit așa ceva în întreaga mea carieră. Cu toți oamenii cu care am discutat, a rămas așa cum ne-am înțeles. Mai întâi s-au înțeles și apoi au zis că așteaptă următoarea ofertă. Tatăl său a negociat în numele său și am bătut palma”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ulterior, Dani Coman a intervenit și și-a expus varianta, mărturisind că și pentru FC Argeș este un „capitol închis” transferul lui Mario Tudose la FCSB.
„Cred că e capitol închis și pentru noi. Eu am avut o discuție cu Mario ieri, am avut și azi. După toate discuțiile contradictorii care au fost, e posibil să fie un capitol închis. El a fost, oarecum, luat prin surprindere, pentru că toate discuțiile le-a făcut tatăl lui.
Tatăl lui ne-a mulțumit că nu ne interesează doar banii, l-a luat în brațe pe domnul primar, după care a spus că vrea să plece la FCSB. Noi am fost deschiși în situația în care Mario își dorește cu ardoare să plece. Nu-l putem ține cu forța. Cu FCSB nu am negociat, am primit doar o ofertă din partea lor. După o ședință internă am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. Nu am apucat să negociem pentru că domnul Becali nu a fost dispus”, a spus și Dani Coman.
Mihai Stoica a intervenit și a început un dialog aprins cu Dani Coman, după declarațiile acestuia: „Înseamnă că minte Gigi. Am înțeles”.
Dani Coman: „Meme, tu mă cunoști și știi că spun adevărul”
Mihai Stoica: „Dani, nu știu ce adevăr spui, dar eram de față când ai spus că te sună tatăl băiatului, iar tatăl băiatului era cu noi și nu suna pe nimeni”
Dani Coman: „Eu am spus că mă sună domnul primar, poate s-a înțeles greșit”
Mihai Stoica: „Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului. Bun, așa am înțeles noi. Tu nici nu știai unde suntem”
Dani Coman: „Bine, tu ești deștept și noi suntem proști”
Mihai Stoica: „Hai să facem un test poligraf cu toate astea. Eu am rămas șocat! Dacă Gigi minte că v-ați înțeles…”
Dani Coman: „Eu am negociat cu tine sau cu Gigi?”
Mihai Stoica: „Gigi mi-a spus că v-ați înțeles la 1 milion de euro, dar înseamnă că minte el”
Dani Coman: „De negociat, nu s-a negociat”
Mihai Stoica: „Atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului să vrea să vină? Am înțeles, n-am ce să spun altceva. Gigi zice una, Dani zice alta. Mi-ai zis să-ți fac o ofertă de 400.000 ca să o trimiți la Benfica. Am toate mesajele. Ieri a vorbit cu Gigi și i-a spus că a vorbit cu domnul primar și așteaptă altă ofertă și atunci a înnebunit Gigi”, a fost replica prin care dialogul dintre cei doi s-a închis.
- Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose
- Ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Dani Coman, reacție după atacul lui Gigi Becali
- Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB: „Făceam o românească”. Atac la adresa lui Dani Coman
- Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”
- Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…”