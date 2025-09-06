Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști” - Antena Sport

Mihai Stoica și Dani Coman au avut un dialog încins în direct la TV, în privința transferului lui Mario Tudose la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nu mai sunt șanse ca fundașul să ajungă la formația roș-albastră.

MM s-a plâns de modul în care Dani Coman a reacționat în timpul negocierile dintre FCSB și FC Argeș. Acesta a transmis că tatăl jucătorului ajunsese la o înțelegere cu Gigi Becali, însă mutarea a picat.

Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose

„Mario Tudose este un capitol închis, cel puțin în perioada asta de transferuri. Gigi a avut o înțelegere cu Dani Coman, care, nu știu din ce motiv, am presupus că din cauza intervenției primarului, a picat. Nu putem să fim la cheremul unui club care dă dovadă de o asemenea neseriozitate.

N-am întâlnit așa ceva în întreaga mea carieră. Cu toți oamenii cu care am discutat, a rămas așa cum ne-am înțeles. Mai întâi s-au înțeles și apoi au zis că așteaptă următoarea ofertă. Tatăl său a negociat în numele său și am bătut palma”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Ulterior, Dani Coman a intervenit și și-a expus varianta, mărturisind că și pentru FC Argeș este un „capitol închis” transferul lui Mario Tudose la FCSB.