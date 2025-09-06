Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști”

Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști”

Publicat: 6 septembrie 2025, 20:36

Comentarii
Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști”

Mihai Stoica și Dani Coman/ Colaj Profimedia, Sport Pictures

Mihai Stoica și Dani Coman au avut un dialog încins în direct la TV, în privința transferului lui Mario Tudose la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nu mai sunt șanse ca fundașul să ajungă la formația roș-albastră.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

MM s-a plâns de modul în care Dani Coman a reacționat în timpul negocierile dintre FCSB și FC Argeș. Acesta a transmis că tatăl jucătorului ajunsese la o înțelegere cu Gigi Becali, însă mutarea a picat. 

Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose 

„Mario Tudose este un capitol închis, cel puțin în perioada asta de transferuri. Gigi a avut o înțelegere cu Dani Coman, care, nu știu din ce motiv, am presupus că din cauza intervenției primarului, a picat. Nu putem să fim la cheremul unui club care dă dovadă de o asemenea neseriozitate. 

N-am întâlnit așa ceva în întreaga mea carieră. Cu toți oamenii cu care am discutat, a rămas așa cum ne-am înțeles. Mai întâi s-au înțeles și apoi au zis că așteaptă următoarea ofertă. Tatăl său a negociat în numele său și am bătut palma”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Ulterior, Dani Coman a intervenit și și-a expus varianta, mărturisind că și pentru FC Argeș este un „capitol închis” transferul lui Mario Tudose la FCSB. 

Reclamă
Reclamă

„Cred că e capitol închis și pentru noi. Eu am avut o discuție cu Mario ieri, am avut și azi. După toate discuțiile contradictorii care au fost, e posibil să fie un capitol închis. El a fost, oarecum, luat prin surprindere, pentru că toate discuțiile le-a făcut tatăl lui. 

Tatăl lui ne-a mulțumit că nu ne interesează doar banii, l-a luat în brațe pe domnul primar, după care a spus că vrea să plece la FCSB. Noi am fost deschiși în situația în care Mario își dorește cu ardoare să plece. Nu-l putem ține cu forța. Cu FCSB nu am negociat, am primit doar o ofertă din partea lor. După o ședință internă am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. Nu am apucat să negociem pentru că domnul Becali nu a fost dispus”, a spus și Dani Coman. 

Mihai Stoica a intervenit și a început un dialog aprins cu Dani Coman, după declarațiile acestuia: „Înseamnă că minte Gigi. Am înțeles”. 

Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prinsCine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
Reclamă

Dani Coman: „Meme, tu mă cunoști și știi că spun adevărul” 

Mihai Stoica: „Dani, nu știu ce adevăr spui, dar eram de față când ai spus că te sună tatăl băiatului, iar tatăl băiatului era cu noi și nu suna pe nimeni” 

Dani Coman: „Eu am spus că mă sună domnul primar, poate s-a înțeles greșit” 

Mihai Stoica: „Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului. Bun, așa am înțeles noi. Tu nici nu știai unde suntem” 

Dani Coman: „Bine, tu ești deștept și noi suntem proști” 

Mihai Stoica: „Hai să facem un test poligraf cu toate astea. Eu am rămas șocat! Dacă Gigi minte că v-ați înțeles…” 

Dani Coman: „Eu am negociat cu tine sau cu Gigi?” 

Mihai Stoica: „Gigi mi-a spus că v-ați înțeles la 1 milion de euro, dar înseamnă că minte el” 

Dani Coman: „De negociat, nu s-a negociat” 

Mihai Stoica: „Atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului să vrea să vină? Am înțeles, n-am ce să spun altceva. Gigi zice una, Dani zice alta. Mi-ai zis să-ți fac o ofertă de 400.000 ca să o trimiți la Benfica. Am toate mesajele. Ieri a vorbit cu Gigi și i-a spus că a vorbit cu domnul primar și așteaptă altă ofertă și atunci a înnebunit Gigi”, a fost replica prin care dialogul dintre cei doi s-a închis. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum îşi scad românii factura la energie. Expert: Consumatorii joacă un rol activ în stabilirea preţului
Observator
Cum îşi scad românii factura la energie. Expert: Consumatorii joacă un rol activ în stabilirea preţului
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
22:01
Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona
21:52
Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci
21:45
Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada
21:45
LIVE SCOREPreliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia se joacă acum, în grupa României
21:39
Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!”
21:07
Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”